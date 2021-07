Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

Chiến tranh đã đi qua rất lâu nhưng vết thương mà nó để lại vẫn còn hằn in trong mỗi người dân, nhất là những gia đình có người thân đã hy sinh, những thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học. Để bù đắp một phần mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra, những năm qua Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội và công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được lưu giữ tại Ban Chỉ huy Quân sự TP Thanh Hóa phục vụ kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Xác định việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên, Ban CHQS thành phố luôn quan tâm đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định hồ sơ cho các đối tượng có đủ giấy tờ gốc để họ được hưởng chế độ theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các phường, xã hướng dẫn các đối tượng chính sách bổ sung kịp thời những hồ sơ trả về theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Việc tham gia xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng chính sách được Ban CHQS thành phố thực hiện nghiêm túc, công khai và chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban CHQS thành phố đã tiến hành chi trả cho 589 đối tượng theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; hướng dẫn 246 đối tượng hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để hưởng chế độ theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chi trả cho 49 đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Chi trả truy lĩnh chế độ thương tật cho 20 đối tượng với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng...

Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, TP Thanh Hóa từng là chiến trường ác liệt, nóng bỏng. Trong đó, Hàm Rồng – Nam Ngạn là trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ năm 1965. Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, nhưng trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Vì vậy, từ cuối năm 2018, UBND TP Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Lê Văn Hân, Trợ lý Chính trị Ban CHQS TP Thanh Hóa, cho biết: “Thực hiện kế hoạch của UBND TP Thanh Hóa, Ban CHQS thành phố đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ thuộc thành phố quản lý; tiếp nhận, so sánh, đối chiếu danh sách liệt sĩ theo nơi hy sinh, chôn cất ban đầu do Bộ CHQS tỉnh chuyển giao; tổng hợp, phân tích các thông tin khác về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân cung cấp; tổng hợp số lượng, lập danh sách liệt sĩ theo nơi hy sinh, chôn ban đầu theo từng phường, xã. Đồng thời, chỉ đạo ban CHQS các phường, xã phát động các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người cao tuổi, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, nhân chứng chiến tranh... cung cấp thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu các liệt sĩ. Các phố, thôn cũng tổ chức hội nghị Nhân dân và phát hơn 100.000 phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình và đã thu về hơn 93.000 phiếu”. Việc hoàn thành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới sẽ đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Để tri ân những gia đình có công với cách mạng và những người trở về sau khói lửa đạn bom, gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường khốc liệt, hằng năm, Ban CHQS thành phố đều phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn lực lượng. Cùng với đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh các đối tượng chính sách, người có công để tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, trao quà... Nhân các ngày lễ, tết, ngày thương binh - liệt sĩ hằng năm, lãnh đạo Ban CHQS đã đến thăm, trao tặng những phần quà ý nghĩa và ân cần thăm hỏi đời sống, bệnh tật của các thương, bệnh binh, người có công, động viên họ vượt qua nỗi đau thân thể tiếp tục sống có ích cho gia đình và xã hội.

Những việc làm thiết thực trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện chính sách hậu phương quân đội của Ban CHQS TP Thanh Hóa đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một đội quân từ “Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Minh Khôi