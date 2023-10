Quan tâm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Sáng 19/10, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác chuyển đổi số (CĐS), phát triển công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT).

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Đại biểu tham gia buổi làm việc.

Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa của CĐS, thời gian qua nhiệm vụ này đã được tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm, triển khai trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được những kết quả tích cực cả về nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số...

Hiện nay, Thanh Hóa đã xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng dữ liệu mở của tỉnh, bước đầu cung cấp 195 cơ sở dữ liệu thuộc 15 lĩnh vực phục vụ việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu kịp thời, công khai, minh bạch dữ liệu của cơ quan chính quyền tới doanh nghiệp và người dân.

Về chính quyền số, tỉnh đã thực hiện việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc, gửi/nhận văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử trong 3 cấp chính quyền từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. Đặc biệt, cổng dịch vụ công của tỉnh và hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã hiện tại đã có hơn 85.000 tài khoản người dân, doanh nghiệp với hơn 27.662.427 lượt truy cập. Cổng dịch vụ công cung cấp 890 dịch vụ công trực tuyến một phần và 872 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia 1.202 dịch vụ.

Cùng với đó hệ thống điều hành, giám sát an ninh mạng (SOC) được đầu tư, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và luôn hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn 24/7. Thanh Hóa là địa phương hoàn thành mô hình điểm về an toàn thông tin của cả nước...

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đã nêu bật vai trò của CĐS cũng như xu thế tất yếu của CNTT trong thời kỳ hội nhập, phát triển; đồng thời thể hiện quyết tâm, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa xác định CĐS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần thực hiện CĐS trên tất cả các lĩnh vực, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là trong lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và là mục tiêu, động lực của chuyển đổi số và làm sao để người dân, doanh nghiệp cũng phải tham gia, đồng hành vào quá trình CĐS.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn qua buổi làm việc, Bộ TT&TT cùng các doanh nghiệp CNTT - viễn thông tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa xác định được những định hướng và đưa ra các giải pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT và thu hút doanh nghiệp công nghệ số vào đầu tư, hoạt động tại tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng thời lưu ý, trong thời gian tới tỉnh cần phải xác định được các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện nhiệm vụ CĐS và phát triển công nghiệp CNTT.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: Sau buổi làm việc này, Bộ TT&TT sẽ ban hành kết luận về những nhiệm vụ cụ thể đặt ra cho tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Trong số 36 nhiệm vụ đặt ra cho tỉnh Thanh Hóa, Thứ trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ như: Tăng cường kiểm tra, thanh tra, đánh giá quy hoạch kiến trúc; rà soát lại quy định, quy chế nội bộ đối với việc thực hiện các dự án CNTT; vấn đề thu hút doanh nghiệp CNTT đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát xóa vùng lõm sóng trên địa bàn; khai thác hiệu quả trung tâm dữ liệu; triển khai hoạt động tổ công nghệ số cộng động hiệu quả, thực chất.

Thứ trưởng Bộ TT&TT cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ liên quan đến công tác thể chế số; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong CĐS.

Phong Sắc