Phú Sơn - phường kiểu mẫu

75 năm mùa xuân qua đi, mục tiêu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như lời Bác dặn đã trở thành mạch ngầm lan tỏa, thấm sâu trong mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, để tất cả cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu. Hòa chung tinh thần ấy, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) đã thực hiện lời căn dặn của Bác, xây dựng thành công phường kiểu mẫu.

Một góc hồ Đồng Chiệc, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa. Ảnh: Tố Phương

Về Phú Sơn những ngày này, khí thế thi đua sôi nổi lan tỏa khắp nơi nơi. Người người thi đua, nhà nhà thi đua, các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị cùng thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Đặc biệt, Phú Sơn hôm nay vui mừng báo công lên Bác: Phường đã xây dựng thành công phường kiểu mẫu cuối năm 2021. Đây là niềm vinh dự, tự hào và là động lực to lớn để cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong phường tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Phú Sơn ngày càng phát triển thịnh vượng.

Quyết tâm xây dựng Phú Sơn sớm trở thành phường kiểu mẫu, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề “Xây dựng phường kiểu mẫu vào năm 2021” và tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả Phú Sơn đã “về đích” trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020–2025 đề ra. Đồng chí Mai Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Sơn cho biết: “Đạt được kết quả này, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường đã ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch để thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt. Đồng thời thành lập ban chỉ đạo xây dựng phường kiểu mẫu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách, trực tiếp chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và chỉ đạo việc thực hiện 8 tiêu chí cụ thể. Đảng ủy phường cũng lựa chọn công việc trọng tâm, gắn với vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, tạo sức lan tỏa trong quần chúng Nhân dân. Với tinh thần dễ làm trước, khó làm sau, làm có trọng tâm, trọng điểm, lấy người dân là hạt nhân bền vững, phường tập trung xây dựng công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, tổ dân phố kiểu mẫu tiến tới xây dựng phường kiểu mẫu”.

Để tạo điểm nhấn trong thực hiện, Đảng ủy, UBND, MTTQ phường Phú Sơn đã lựa chọn và chỉ đạo triển khai một số mô hình kiểu mẫu tiêu biểu. Là phường trung tâm của thành phố, Phú Sơn luôn xác định công tác trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. UBND phường đã triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự đô thị trên các tuyến phố và tập trung xử lý tại các tuyến đường chính như Nguyễn Trãi, Đại lộ Lê Lợi. Cùng với đó, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chỉnh trang vỉa hè, ngõ phố, tháo dỡ lều quán, bán bình, tháo dỡ đường dẫn, bậc tam cấp vào nhà, bảo đảm mỹ quan đô thị... Đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện, hội cựu chiến binh phường đã nhận với cấp ủy, chính quyền phường thực hiện mô hình tuyến phố kiểu mẫu về “Trật tự an ninh đô thị”. 10/10 chi hội đã thành lập tổ cựu chiến binh tự quản về trật tự đô thị và lựa chọn cán bộ, hội viên tiêu biểu, có uy tín đảm nhiệm công tác tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh buôn bán, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quy tắc, quản lý đô thị nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm.

Để làm đẹp đường phố, kiên quyết không để rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, hội LHPN phường đã triển khai mô hình chi hội phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường (VSMT). Sau một thời gian ngắn triển khai, cả 10 chi hội phụ nữ đều thành lập tổ phụ nữ tự quản về VSMT và tổ chức ký cam kết với từng hội viên, từng hộ dân của phố. Cùng với việc vận động Nhân dân mua thùng rác xanh, hợp vệ sinh, các chi hội tổ chức cho Nhân dân và hội viên tổng VSMT vào sáng thứ 7 hàng tuần. Mô hình thứ 2 được hội LHPN phường triển khai là thu gom nilon đã qua sử dụng. Năm 2021, 10/10 chi hội phụ nữ đã phát động hội viên phụ nữ tham gia thu gom nilon đã qua sử dụng để tái chế thành các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế nguồn rác thải gây ảnh hưởng đến môi trường sống, tạo cảnh quan luôn sạch đẹp. Các chi hội đã lồng ghép thực hiện cách “phân loại rác thải tại gia đình” và cũng đã có 1.689 hộ thực hiện, làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của Nhân dân.

Mô hình xã hội hóa sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa phố, làm đường điện sáng khu dân cư, cải tạo, sửa chữa rãnh thoát nước, đường, ngõ phố đã tạo nên diện mạo mới cho từng khu dân cư. Trong cải cách hành chính, với mục tiêu xây dựng bộ phận “một cửa” là “mô hình kiểu mẫu”, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức phường Phú Sơn luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Hồ sơ tiếp nhận của công dân được giải quyết nhanh chóng, các thủ tục về hộ tịch, chứng thực, chính sách, đất đai được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, tạo sự hài lòng cho người dân. Qua thực hiện các mô hình kiểu mẫu đã góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ngoài các mô hình kiểu mẫu tiêu biểu, Phú Sơn đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện 8 tiêu chí kiểu mẫu theo Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đối với công tác giảm nghèo, phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xóa nghèo, cận nghèo và tri ân các đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay xóa nghèo. Đến năm 2020, Phú Sơn đã không còn hộ nghèo, tỷ lệ người dân có việc làm trên tổng số lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động đạt 95%. Trong công tác bảo vệ môi trường, Đảng ủy, UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp với kiểm tra giám sát công tác tổng dọn VSMT vào chiều thứ 6 tại các cơ quan, đơn vị và sáng thứ 7 tại các khu dân cư, đưa công tác VSMT đi vào nền nếp. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, triển khai có hiệu quả chương trình “xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Vì vậy, 10/10 tổ dân phố đều đạt chuẩn văn hóa; 9/10 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố kiểu mẫu; 7/8 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, kiểu mẫu”. Trong những năm qua, Phú Sơn cũng luôn là địa phương dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tình hình quốc phòng - an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn được giữ vững, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ hay khiếu kiện phức tạp kéo dài.

Với nhiều kết quả đạt được, cuối năm 2021 phường Phú Sơn được UBND tỉnh công nhận và trao tặng danh hiệu phường kiểu mẫu. Danh hiệu cao quý này mở ra thời cơ mới, vận hội mới và là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong phường vững vàng tiến bước vào giai đoạn cách mạng mới, đưa Phú Sơn ngày càng bứt phá vươn lên, cùng với cả tỉnh hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như lời Bác dặn.

Tố Phương