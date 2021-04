Phụ nữ phường Phú Sơn đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển, xây dựng phường kiểu mẫu

Trong hai ngày 15, 16-4, Hội LHPN phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh Đại hội Hội LHPN phường Phú Sơn.

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền phường và Hội LHPN TP Thanh Hóa, Hội LHPN phường Phú Sơn đã thực hiện 9/9 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, hành động có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện, đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng ra mắt 33 mô hình, phát huy được hiệu quả rõ nét trong thực hiện và “làm theo” Bác đã giúp 25 hội viên thoát nghèo; giúp 547 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế...

Đảng ủy phường tặng hoa chúc mừng.

Hội còn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể của phường trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, vận động hội viên, phụ nữ, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình “5 không 3 sạch” tại 10 chi hội, với 120 tuyên truyền viên. Đăng ký đảm nhận 14 tuyến đường kiểu mẫu về sinh môi trường, duy trì thường xuyên là lực lượng nòng cốt xung kích trong công tác vệ sinh môi trường vào thứ 7, chủ nhật trên địa bàn toàn phường. Chỉ đạo 10/10 chi hội ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về VSATTP và giảm thiểu sử dụng túi ni lông” với 1.123 thành viên tham gia, thu gom được 864 kg túi nilon đã qua sử dụng, 1.045 kg phế liệu.

Đại biểu biểu quyết bầu ban chấp hành khóa mới.

Thực hiện có hiệu quả Đề án 939 “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gia đoạn 2017 -2027”, Hội LHPN phường đã vận động 150 hội viên tham gia lớp bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp do UBND thành phố tổ chức, kết quả đã thành lập được 27 doanh nghiệp mới do phụ nữ làm chủ. Hiện nay phường có 193/442 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (chiếm tỷ lệ 43,7%), thu hút giải quyết công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động…

Các tập thể có thành tích xuất sắc được biểu dương tại đại hội.

Với những thành tích đạt được Hội LHPN phường luôn đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam; UBND tỉnh Thanh Hóa; Hội LHPN tặng Bằng khen.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu Hội LHPN phường Phú Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tiến hành bầu BCH Hội gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Phan Nga