Phụ nữ huyện Đông Sơn: Linh hoạt, sáng tạo thực hiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu

Đồng chí Lê Thị Vui, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Sơn cho biết: “Tiếp tục đóng góp vào xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội thực hiện linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động. Đặc biệt là cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và thành lập các mô hình, hoạt động cụ thể để thực hiện 2 tiêu chí do hội đảm nhận là môi trường và thu nhập.

Nhiều hội viên, phụ nữ xã Đông Nam giúp nhau chỉnh trang lại vườn, nhà theo tiêu chí của mô hình “Nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp, tường rào xanh”.

Đối với tiêu chí môi trường, từ thành công của mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” do Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện chỉ đạo điểm năm 2019 tại xã Đông Khê (là 1 trong 5 mô hình điểm toàn tỉnh) đạt hiệu quả, năm 2020 Hội LHPN huyện Đông Sơn đã nhân rộng ra các xã, thị trấn và được cấp ủy các cấp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kích cầu các hộ thực hiện với tổng kinh phí từ 3 đến 15 triệu đồng/mô hình (tùy diện tích), góp phần vào thực hiện về đích xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương. 100% các xã, thị trấn đều có hội viên đăng ký thực hiện và được hội LHPN xã, huyện khuyến khích làm theo hướng các hộ liền kề để tạo quy mô lớn. “Nhà sạch vườn mẫu” có nhiều tiêu chí, trong đó có một số tiêu chí nổi bật, như: “Nhà sạch”, gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; chuồng chăn nuôi phải để xa nơi ở, có khu vực đổ rác thải hoặc tận dụng rác thải hữu cơ làm phân bón vi sinh... “Vườn mẫu” phải bảo đảm diện tích vườn đủ 5 sào trở lên, có bản đồ quy hoạch vườn, trồng các loại cây có giá trị kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm... Trong quá trình làm, nhiều hộ gia đình hội viên ở các xã đã được tư vấn, động viên và cùng tham gia nhóm hộ liền kề để xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” có quy mô, hỗ trợ giúp nhau. Nhiều hộ không đủ điều kiện thì tham gia mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” với tiêu chí thấp hơn, như (diện tích vườn dưới 3 sào...).

Đầu năm 2021, Hội LHPN huyện Đông Sơn tiếp tục xây dựng Đề án “Phân loại và xử lý rác thải làm phân bón vi sinh, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và triển khai thực hiện tại 14/14 xã, thị trấn nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ các xã tham gia xây dựng thành công NTM kiểu mẫu. Bước đầu, nhiều hộ đã có phân bón sử dụng cho cây trồng để tăng giá trị sản xuất, tăng thu nhập, giảm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Cùng với đó, Hội LHPN huyện phối hợp với UBND huyện tổ chức cuộc thi “Nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp, tường rào xanh” vào tháng 10-2021. Theo đó, đến nay 14/14 đơn vị đều đang gấp rút chỉnh trang, tu sửa lại các tiêu chí để đủ điều kiện tham dự cuộc thi cấp xã, cấp huyện.

Dù mới bắt tay vào làm, hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thúy, chi hội phụ nữ Tân Chính, xã Đông Nam chia sẻ: Cuộc thi “Nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp, tường rào xanh” giúp hội viên chúng tôi có động lực chỉnh trang lại toàn bộ trong nhà, ngoài ngõ, cùng với các hộ khác tạo cho cảnh quan NTM ở địa phương mình thêm khang trang, sạch sẽ, thân thiện. Đâu đâu cũng một màu xanh mát, sạch sẽ, cảm giác thật thư thái. Mọi thứ đều được quy hoạch hợp lý, nay ở nông thôn không có đất vườn, cây cối bỏ lãng phí như trước đây.

Chị Lê Thị Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Nam cho biết: Hưởng ứng cuộc thi “Nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp, tường rào xanh” cấp huyện, phụ nữ xã Đông Nam đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí tại các chi hội, trong đó sẽ lựa chọn 30 hộ thi cấp xã, hộ đạt giải nhất sẽ tham dự cuộc thi cấp huyện. Cuộc thi này đang lan tỏa nhiều việc làm thiết thực giúp hội viên, phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập.

Bằng nhiều cách làm khác nhau, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Đông Sơn đang chung tay bảo vệ môi trường và cùng nhau sản xuất, làm giàu. Nhiều chị em được tiếp cận chuyển giao khoa học - kỹ thuật, vốn vay, giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường các hoạt động tương trợ, giúp nhau và đặc biệt là xây dựng được 9 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ. Đến nay, các mô hình này đều phát huy hiệu quả tích cực, tiêu biểu là: HTX sản xuất và chế biến nông sản do phụ nữ làm chủ thôn Văn Châu, xã Đông Văn; HTX sản xuất rau an toàn thị trấn Rừng Thông; HTX sản xuất, chế biến cây dược liệu xã Đông Hoàng, tổ hợp tác chăn nuôi và tiêu thụ gia cầm xã Đông Ninh... Hội LHPN huyện còn hỗ trợ các thành viên trong các mô hình trên xây dựng thương hiệu, tem nhãn cho sản phẩm, kết nối thị trường tiêu thụ.

Chị Lê Thị Bình, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Ninh, cho biết: “Thu nhập của các hộ tham gia mô hình kinh tế tập thể rất khá, nhiều hộ đạt hàng trăm triệu đồng/năm, tới đây chúng tôi sẽ phát triển tổ hợp tác chăn nuôi và tiêu thụ gia cầm thành HTX để nâng tầm mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng xã đạt tiêu chí xã kiểu mẫu”.

Mỗi đơn vị có cách làm riêng nhưng đều có chung mục đích là góp phần xây dựng huyện đạt NTM kiểu mẫu bằng mô hình, việc làm cụ thể, rõ việc, rõ kết quả đang là giải pháp thiết thực mà các cấp hội phụ nữ huyện Đông Sơn duy trì và tổ chức thực hiện.

Bài và ảnh: Minh Trang