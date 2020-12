Phòng chống cháy nổ tại các khu công nghiệp và Khu Kinh tế Nghi Sơn

Công tác phòng chống cháy nổ tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ảnh: Minh Hiếu

Hiện nay trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh đang triển khai hàng trăm dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có nhiều dự án lớn về lọc hóa dầu, điện, giầy da... Nhiều dự án khai thác mỏ, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.

Trên thực tế, thời gian qua đã xảy ra một số vụ cháy tại các doanh nghiệp, nhà máy tại các KCN gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp, như: vụ cháy tại Công ty Giầy Aresa Việt Nam (KCN Lễ Môn) vào tháng 7-2019; vụ cháy nhà xưởng chứa phao, đệm mút (vật liệu làm ngư lưới cụ) ở KCN Tây Bắc Ga vào tháng 7-2020... Do đó công tác phòng chống cháy nổ được đặt ra cấp thiết.

Trong nhiều năm qua, nhất là từ khi triển khai Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý KKTNS và các KCN tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành thường xuyên có văn bản đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC); thường xuyên phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại các doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng ngày toàn dân PCCC, tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ... Đối với các chủ đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực: khai thác cảng biển, lọc hóa dầu, nhiệt điện, nhà đầu tư hạ tầng tại các KCN có diện tích từ 50 ha trở lên yêu cầu phải lập đội PCCC và lực lượng chữa cháy chuyên ngành.

Đến nay, công tác PCCC ở nhiều doanh nghiệp đã đi vào nền nếp, phong trào toàn dân PCCC ngày càng được phát triển sâu rộng, hiệu lực quản lý Nhà nước được tăng cường..., đã từng bước giảm thiểu, hạn chế gia tăng số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Nhìn chung các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập đội PCCC cơ sở, một số doanh nghiệp đã thành lập đội PCCC chuyên ngành và tổ chức tập huấn kỹ thuật cho lực lượng chuyên ngành.

Tuy nhiên, theo kiểm tra của Ban Quản lý KKTNS và các KCN và các ngành chức năng thì vẫn còn một số doanh nhiệp chưa nghiêm túc trong thực hiện các quy định về PCCC. Nhận thức, trách nhiệm của một số doanh nghiệp về PCCC còn hạn chế, vì lợi nhuận, chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCCC tại đơn vị. Một số đơn vị thực hiện công tác PCCC mang tính hình thức. Công tác quản lý và thành lập đội PCCC chuyên ngành của các doanh nghiệp khai thác cảng biển, nhà đầu tư hạ tầng KCN khó khăn do doanh nghiệp chưa bố trí kinh phí mua sắm xe, tàu chữa cháy và các phương tiện PCCC cứu nạn cứu hộ, kinh phí duy trì hoạt động đội PCCC chuyên ngành. Do số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng nhanh nên việc phổ biến, tập huấn cho người lao động về PCCC tại các doanh nghiệp chưa kịp thời...

Ông Trần Chí Thanh, Phó Ban Quản lý KKTNS và các KCN tỉnh cho biết: Để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý về PCCC tại KKTNS và các KCN, ban sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng, các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động, người lao động về các quy định của pháp luật, các quy trình và biện pháp PCCC, nhất là ở những ngành nghề, lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ như xăng dầu, điện, giầy da, may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng. Tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư hạ tầng KCN, đơn vị khai thác cảng và các doanh nghiệp thành lập đội PCCC chuyên ngành, khẩn trương hoàn thiện hệ thống PCCC theo thiết kế được duyệt để đưa vào hoạt động. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm công tác PCCC. Tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho người sử dụng lao động và người lao động về PCCC. Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục duy trì Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư.

Đức Minh