Phối hợp tuyên truyền bảo đảm an ninh - trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Chiều 20-1, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị phối hợp tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh - trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã thông tin đến các cơ quan báo chí những thành tích nổi bật của lực lượng trong năm 2020, đặc biệt là trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế lớn, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhất là không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Năm 2020, Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bố trí 2.597 cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 559 xã, thị trấn.

Với nhiều kết quả đạt được, Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Trong 1 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh - trật tự bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, siết chặt quản lý đối với công dân xuất nhập cảnh vào địa bàn; phát hiện, điều tra, xử lý 79 vụ, 151 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; phát hiện, xử lý 39 vụ, 59 đối tượng phạm tội và liên quan đến ma túy; 45 trường hợp vi phạm, phạm tội về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; 21 vụ với 29 đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo hoa, pháo nổ…

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan báo chí đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Công an Thanh Hóa trong thời gian qua; đồng thời trân trọng tiếp thu những ý kiến góp ý của các phóng viên, biên tập viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục tập trung cao, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tăng cường ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phản bác các thông tin xấu, độc, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh - trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và giúp người dân vui xuân, đón Tết bình yên.

Phóng viên các cơ quan báo chí phát biểu tại hội nghị.

Lực lượng công an ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh - trật tự bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Việt Linh