Phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên tuyến biến giới

Lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa thường xuyên giao ban định kỳ với lực lượng bảo vệ rừng tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong công tác BVR, PCCCR khu vực biên giới.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa và Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Hủa Phăn (Lào) về “Phối hợp bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) vùng biên giới hai tỉnh Hủa Phăn -Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”, những năm qua hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, qua đó góp phần đảm bảo an ninh rừng ở khu vực biên giới.

Huyện Thường Xuân có 17km đường biên giới tiếp giáp với cụm bản Xôm Phay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, thực hiện chương trình phối hợp, từ năm 2016 đến nay Hạt Kiểm lâm Thường Xuân đã phối hợp với xã Bát Mọt, Đồn Biên phòng Bát Mọt, các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp với huyện Sầm Tớ về công tác BVR, PCCCR khu vực biên giới; chủ động rà soát vùng trọng điểm về an ninh rừng, xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trung hạn, ngắn hạn, dài hạn cho từng xã, từng cụm bản; xây dựng được 16 tổ đội quần chúng BVR, PCCCR của thôn, bản, xã, cụm bản; vận động 736 hộ gia đình xã Bát Mọt ký cam kết tham gia quản lý, BVR, PCCCR trên địa bàn xã và khu vực biên giới. Bên cạnh đó, lực lượng hai bên biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật BVR, PCCCR cho đồng bào hai bên biên giới. 5 năm qua, hai bên đã phối hợp, trao đổi 48 lượt thông tin; phối hợp tuần tra, kiểm tra 109 lần về an ninh rừng, đã phát hiện bắt giữ và xử lý 20 vụ vi phạm. Do làm tốt công tác phối hợp, nên những năm gần đây an ninh rừng khu vực biên giới huyện Thường Xuân luôn ổn định, không xảy ra cháy rừng, phá rừng làm nương rẫy.

Thanh Hóa có 5 huyện, 16 xã, 54 thôn, bản tiếp giáp với 3 huyện Xốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), gồm: Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Quan Hóa, Thường Xuân, với 115.200 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 5.500 ha có nguy cơ cháy cao. Thực hiện phối hợp, 5 năm qua lực lượng chức năng, chính quyền địa phương hai bên đã phối hợp tổ chức 258 lượt tuần tra, kiểm tra song phương tại các khu vực được xác định là trọng điểm có nguy cơ cao, như: Khu vực Sổm Vẳng tiếp giáp với bản Tén Tằn, xã Tén Tằn (Mường Lát); bản Đàn Thong, tiếp giáp với bản Cha Khót, xã Na Mèo (Quan Sơn); bản Mương Cân tiếp giáp với bản Xắng, xã Yên Khương (Lang Chánh). Chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả công tác PCCCR, quản lý chặt chẽ trên 900 hộ canh tác nương rẫy, canh tác nông - lâm nghiệp gần rừng; kiểm soát việc sử dụng lửa của các đối tượng đốt thực bì trong săn bắn động vật rừng, chăn thả gia súc, khai thác lâm sản và các hoạt động khác trong rừng; phối hợp lập sổ tay về công tác BVR, PCCCR, phương pháp, trình tự thủ tục xử lý các lĩnh vực lâm nghiệp khác xảy ra ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó, hai bên đã xây dựng 19,5km đường băng cản lửa, phát dọn lại 35,3km đường băng dọc biên giới. Ngoài ra, hạt kiểm lâm các huyện biên giới tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng và hỗ trợ chữa cháy rừng mỗi bên khi có yêu cầu; đồng thời rà soát, bổ sung vào 54 quy ước BVR ở 54 thôn, bản vùng biên; xây dựng 5 bảng tuyên truyền bằng 2 ngôn ngữ Việt – Lào tại khu vực các cửa khẩu, cấp phát 4.400 tờ bướm, tờ rơi, tổ chức cho 3.560 hộ dân ký cam kết thực hiện tốt quy định về BVR, PCCCR; tổ chức được 219 cuộc họp thôn, bản cho hơn 10.000 lượt người tham dự; rà soát trên 55.000 ha rừng trọng điểm, 120km tuyến đường trọng điểm vận chuyển, buôn bán, thẩm lậu lâm sản, động vật hoang dã... Bên cạnh đó, các hạt kiểm lâm còn hỗ trợ 3 huyện giáp ranh xây dựng bộ bản đồ quản lý rừng và tác chiến chữa cháy rừng cấp huyện, cụm bản, bản; đồng thời in cấp phát đến 3 cấp để thực hiện (cấp huyện, cụm bản, bản); hỗ trợ 20 bản, cụm bản trọng điểm cháy ở các huyện Xốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành... Giai đoạn 2016-2020, kiểm lâm và các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra tình hình an ninh rừng khu vực biên giới được trên 2.800 lần, phát hiện lập hồ sơ xử lý 51 vụ, xử phạt hành chính gần 480 triệu đồng.

Do hợp tác chặt chẽ trong công tác BVR, PCCCR nên nhiều năm gần đây, an ninh rừng ở khu vực biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn luôn ổn định, tình trạng cháy rừng được hạn chế.

Khắc Công