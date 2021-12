Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, sáng 18-12, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo thuộc Giáo phận Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc, chức việc Giáo phận Thanh Hóa.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Vụ Tôn giáo, Văn phòng Ban Dân vận Trung ương. Tiếp đoàn công tác có Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam phát biểu tại buổi đến thăm, chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc, chức việc Giáo phận Thanh Hóa.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đã gửi tới Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa lời chức mừng Giáng sinh năm 2021 vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Thông báo khái quát về những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước đã đạt được trong năm qua, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam nhấn mạnh: Năm 2021 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là năm đầu tiên quán triệt và triển khai Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Năm 2021 cũng là năm đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sinh hoạt của người dân nhiều tỉnh, thành phố trên nước. Nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, xuyên suốt, toàn diện của Đảng, Quốc hội; sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, nhạy bén của Chính phủ và sự quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị, nước ta đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, bước đầu kiểm soát thành công dịch bệnh. Bên cạnh đó, kinh tế của đất nước vẫn giữ được đà tăng trưởng, nhiều vấn đề xã hội, y tế được giải quyết kịp thời. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp tích cực của đồng bào công giáo trong cả nước.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam phát biểu tại buổi đến thăm, chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc, chức việc Giáo phận Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cũng khẳng định: Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; song với đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, khống chế dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng khá cao, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,85%, thuộc tốp đầu các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đóng góp vào những kết quả đó, đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa đã phát huy truyền thống “Tốt đời, đẹp đạo”, hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội. Đặc biệt là các vị chức sắc, chức việc cùng đồng bào công giáo đã tích cực tham gia cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị các cấp trong tỉnh Thanh Hóa phòng, chống và kiểm soát thành công dịch COVID-19, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm nền tảng trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, vì vậy, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam mong Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, các vị chức sắc tiếp tục động viên bà con giáo dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhất là trong dịp Giáng sinh năm 2021; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 mà tỉnh Thanh Hóa đã đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đã tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc, chức việc Giáo phận Thanh Hóa.

Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Dân vân Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với Giáo phận Thanh Hóa.

Phấn khởi, vui mừng trước sự quan quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với Giáo phận Thanh Hóa, Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường khẳng định tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống “Tốt đời đẹp đạo”; tích cực tham gia cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh phòng, chống dịch COVID-19; hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Trần Thanh