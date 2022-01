Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh

Chiều 27-1, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công thác chuẩn bị phương tiện sẵn sàn thực hiện nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và công tác bảo đảm an ninh - trật tự, phòng cháy chữa cháy trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Nhìn chung các đơn vị đã tổ chức những phương án triển khai cụ thể trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy trong những ngày Tết Nguyên đán; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó trước mọi tình huống cháy, nổ và sự cố tai nạn xảy ra theo chỉ đạo của Công an tỉnh. Đồng thời, tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn nắm bắt tình hình an ninh - trật tự, tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau tết. Nhất là đối với cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ cao, như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà cao tầng...

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông.

Trong dịp trước, trong và sau tết, các đơn vị tổ chức trực, ứng trực 100% quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu; chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ công tác trực chiến đấu; tổ chức vui xuân, đón tết cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có hoàn cành khó khăn, gia đình thương binh, liệt sỹ.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận những nỗ lực cũng như sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong thời gian qua. Đề nghị Công an tỉnh quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm và phù hợp với sự phát triển của đô thị hiện nay.

Các đơn vị cần phải tích cực nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật để làm chủ được những trang thiết bị hiện đại đã được trang bị; làm chủ tình hình, không để bị động trước các tình huống, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống để Nhân dân vui xuân, đón tết.

Nhân dịp chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chúc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và gửi lời thăm hỏi, động viên tới gia đình cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tặng quà cho các đơn vị.

Hải Đăng