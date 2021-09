Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành

Sáng 10-9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành. Cùng tham gia có đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác kiểm tra kè Long Vân, xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã trực tiếp thị sát, kiểm tra tuyến kè Long Vân thuộc đê Sông Mã đoạn qua thôn Kỳ Ngãi và tiến độ thu hoạch lúa thu mùa năm 2021 để tránh bão, mưa lớn tại xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc), tuyến đê hữu sông Bưởi đoạn qua xã Thạch Đồng và đê tả sông Bưởi đoạn qua thị trấn Kim Tân (Thạch Thành).

Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão Conson, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành đã chỉ đạo các địa phương rà soát, chủ động xây dựng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn về mọi mặt, nhất là công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều tại những vị trí xung yếu, các công trình dở dang. Phân công cán bộ phụ trách bám sát địa bàn 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với người dân xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc)

Tại xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công mái kè Long Vân.

Do là một trong những điểm xung yếu của địa phương, có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng trong mùa mưa bão, nên ngay từ tháng 7-2021, UBND huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thực hiện nhanh các hạng mục công trình thi công. Tính đến tháng 9-2021, nhà thầu đã thi công, gia cố được hơn 200 m mái đê, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và cao trình trong phòng, chống lụt bão.

Về công tác sản xuất, ngay khi nhận được hướng dẫn của UBND huyện Vĩnh Lộc, xã Ninh Khang đã huy động 16 máy gặt đập liên hợp để hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ thu mùa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, khẩn trương giải phóng đất để chuẩn bị sản xuất vụ đông 2021, đồng thời, thực hiện các biện pháp 5K trong công tác thu hoạch, sản xuất.

Tuyến đê hữu Sông Bưởi đoạn qua xã Thạch Đồng (Thạch Thành) đang bị sạt lở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy đảng, chính quyền và các lực lượng chức năng huyện Vĩnh Lộc trong việc chuẩn bị tốt phương án ứng phó, phòng, chống bão Conson. Đồng chí cũng lưu ý, huyện Vĩnh Lộc cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là trong công tác thực hiện cách ly các trường hợp có khai báo dịch tễ liên quan đến các ca F0 và trở về từ những vùng có dịch.

Bên cạnh đó, trước mức độ cảnh báo ảnh hưởng của cơn bão Conson đối với địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vĩnh Lộc tiếp tục rà soát những điểm xung yếu. Trong trường hợp cần thiết phải di dân, yêu cầu các địa phương, đơn vị, lực lượng cần bảo đảm thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, thực test kháng nguyên cho 100% số dân phải di dời để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Thạch Thành cần rà soát lại những điểm đê xung yếu để có phương án tu bổ, sửa chữa.

Trong mùa mưa bão năm 2021, huyện Thạch Thành đã xác định được 4 khu vực có nguy cơ ảnh hưởng nếu có mưa lớn, thiên tai xảy ra; 1.921 hộ dân sống sát đê, 1.609 hộ dân khu vực trong đê cần phải sơ tán di dời nếu mực nước sông Bưởi dâng cao; 763 hộ dân thuộc vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt khi mưa lớn và hơn 892 hộ dân sống tại vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Sau khi trực tiếp khảo sát tại đê hữu sông Bưởi đoạn qua xã Thạch Đồng đang bị sạt lở khoảng 350 m và đoạn đê sông Bưởi đoạn qua thị trấn Kim Tân đang thi công mặt kè, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, huyện Thạch Thành là một trong những địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt. Do đó, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, UBND huyện cần có phương án di dân trong trường hợp mưa lớn, nước dâng cao. Khi di dân cần lưu ý test nhanh cho các đối tượng thuộc vùng nguy cơ cao, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, UBND huyện cần hướng dẫn người dân tiếp tục chăm sóc 4.200 ha lúa vụ thu mùa chưa đến kỳ thu hoạch. Các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện cần xây dựng các phương án tiêu, thoát lũ để bảo đảm an toàn cho diện tích lúa và rau màu của Nhân dân.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công đoạn đê tả sông Bưởi đoạn qua thị trấn Kim Tân.

Đối với vùng có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn huyện Thạch Thành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau buổi làm việc, UBND huyện cử tổ công tác lên tận nơi khảo sát, đánh giá để xây dựng phương án ứng phó nếu mưa lũ xảy ra, với phương châm bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Riêng đối với 35 hộ dân tại xã Thạch Lâm, thuộc đối tượng di dời theo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh, yêu cầu huyện Thạch Thành tiếp tục tuyên truyền, vận động và chuẩn bị sẵn sàng để bố trí tái định cư xen ghép theo phương án đã được phê duyệt.

Lê Hòa