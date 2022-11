Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn 1, xã Xuân Sinh

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 16-11 đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn 1, xã Xuân Sinh (Thọ Xuân).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng cán bộ và Nhân dân thôn 1, xã Xuân Sinh bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu dự ngày hội.

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu và Nhân dân thôn 1 đã ôn lại truyền thống lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá những kết quả nổi bật trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của cán bộ và Nhân dân thôn 1; phát động phong trào thi đua trên địa bàn thôn 1.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn 1 trình bày báo công tác mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư năm 2022.

Thôn 1 có 203 hộ, với 703 nhân khẩu; Chi bộ thôn có 57 đảng viên. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và Nhân dân thôn 1 luôn đoàn kết, đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời cần cù lao động, sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, cũng như chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động và giữ vũng khu dân cư đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội, không có người vi phạm pháp luật.

Nhân dân thôn 1, xã Xuân Sinh dự ngày hội.

Trong năm 2022, cán bộ và Nhân dân thôn 1 tiếp tục bắt tay vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị cao trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của Nhân dân, đến nay các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đã cơ bản hoàn thành. Theo đó, thôn 1 đã huy động được 2,6 tỷ đồng để đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn.

Chương trình văn nghệ tại ngày hội.

Cùng với đó, Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn 1 còn tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhân dân trong thôn cũng đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại; phát triển các ngành nghề dịch vụ, từng bước chuyển dịch từ lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Nhờ vậy, đời sống của Nhân dân trong thôn từng bước ổn định, hộ giàu, hộ khá ngày càng tăng.

Song song với phát triển kinh tế, cán bộ và Nhân dân thôn 1 còn tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, coi đây là tiêu chí cơ bản để bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm. Trong năm 2022 qua bình xét, thôn 1 có 98% số hộ đạt danh hiệu giá đình văn hoá; phong trào khuyến học - khuyến tài được các gia đình, dòng họ, tập thể, cá nhân tích cực tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn 1, xã Xuân Sinh.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn 1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân thôn 1 đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, mong muốn thời gian tới cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên của vùng đất, con người Thọ Xuân, chung sức, đồng lòng cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó, mỗi gia đình, mỗi người dân trong thôn cần nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng và giữ gìn sự đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ gắn bó láng giềng trong khu dân cư; tích cực tham gia các các cuộc vận, các phong trào đua yêu nước; chủ động đổi mới tư duy, phương thức, cách làm, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, để thôn ngày càng có nhiều hơn nữa những mô hình sản xuất, trang trại, gia trại hiệu quả cho giá trị kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Thọ Xuân, Đảng ủy, UBND xã Xuân Sinh, Chi bộ thôn 1 thường xuyên quan tâm, chăm lo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn nữa cho thôn 1 phát triển. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo bồi dưỡng và phát triển đảng viễn mới, đảng viên trẻ, phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh và khu dân cư an toàn không có tội phạm, thực sự xứng đáng là thôn kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Đặng Văn Dũng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn 1, xã Xuân Sinh.

Nhân dịp này Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn 1, xã Xuân Sinh bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao 50 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Đặng Văn Dũng; tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn 1, xã Xuân Sinh.

Trần Thanh