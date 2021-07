Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu huyện Nga Sơn và Hà Trung chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Chiều 7-7, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới tại các huyện Nga Sơn và Hà Trung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác kiểm tra kiểm tra tại cống tiêu thoát nước Mộng Giường 2, xã Nga Tiến (Nga Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác tiêu thoát lũ tại khu vực đê hữu sông Hoạt đoạn qua xã Hà Châu, công trình cụm Âu Báo Văn xã Hà Hải (Hà Trung); cống tiêu thoát nước Mộng Giường 2, xã Nga Tiến (Nga Sơn).

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Nga Sơn và Hà Trung đã chỉ đạo các địa phương rà soát, chủ động xây dựng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn về mọi mặt, đặc biệt là bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, nhất là những vị trí xung yếu, các công trình dở dang. Phân công cán bộ phụ trách bám sát địa bàn 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra.

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả các phương tiện tàu, thuyền đã được thông báo và vào nơi tránh trú an toàn; hệ thống tiêu thoát nước được vận hành an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác tiêu thoát lũ tại khu vực đê hữu Sông Hoạt đoạn qua xã Hà Châu (Hà Trung).

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu lãnh đạo các huyện Nga Sơn, Hà Trung tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh trong việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới theo Công điện số 20 ngày 7-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; chú ý hỗ trợ ngư dân trong công tác neo đậu, tránh để phương tiện tàu thuyền va đập, xảy ra cháy nổ khi neo đậu tránh trú áp thấp nhiệt đới. Sẵn sàng phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại khi có mưa, lũ xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu các địa phương bố trí cán bộ vận hành trạm bơm tiêu 24/24 giờ; lực lượng tuần tra, canh gác đê điều để phát hiện kịp thời các sự cố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ngành điện để đóng điện cho các trạm bơm tiêu, sẵn sàng bơm tiêu úng khi cần thiết. Đồng thời, phải chủ động trong công tác tiêu thoát nước, hạn chế đến mức tối thiểu tình trạng ngập úng xảy ra.

Tại huyện Hà Trung cần lưu ý các cống lớn như: Âu Báo Văn, Cống Bông, T2, T3, cống Phủ Thạch Quật… Huyện Nga Sơn lưu ý các cống lớn như Âu Mỹ Quan Trang, Cống tứ Thôn, Mộng Giường 2… Vận hành tiêu úng đảm bảo theo quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi cống Tứ Thôn, Âu Mỹ Quan Trang, Âu Báo Văn, Cống Mộng Giường 2.

100% phương tiện tàu thuyền của huyện Nga Sơn đã về nơi tránh trú an toàn.

Đối với những vị trí xung yếu trên các tuyến đê, cống trên đê, các địa phương phải chủ động cử lực lượng tuần tra, canh gác và chuẩn bị phương tiện, vật tư để có giải pháp khắc phục ngay nếu xảy ra sự cố.

Huyện Nga Sơn đặc biệt lưu ý trọng điểm trên đê hữu sông Hoạt đoạn từ K27+700 đến K42+120 các xã Nga Thắng, Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Trường, Nga Thiện; có phương án bảo đảm an toàn cho đoạn đê hữu sông Hoạt từ K33+733 đến K34+713 đang thi công dở dang.

Huyện Hà Trung đặc biệt lưu ý tại 2 hồ chứa hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn là hồ Đồm Đồm xã Hà Long và hồ Khe Ngang xã Hà Lĩnh...

Khánh Phương