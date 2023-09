Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tình trạng sạt lở đê ở các huyện Thạch Thành, Hoằng Hóa

Chiều 28-9, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình trạng sạt lở đê ở các huyện Thạch Thành, Hoằng Hóa. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác kiểm tra sạt lở sông Bưởi tại thôn Định Hưng, xã Thạch Định (Thạch Thành).

Sạt lở sông Bưởi sát tường rào nhà dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ ngày 25 đến 28-9 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, gây lũ lớn trên một số tuyến sông. Riêng mực nước sông Bưởi (Thạch Thành) lũ đạt mức trên báo động 1, gây sạt lở bờ hữu sông Bưởi ở 5 vị trí thuộc thôn Định Hưng và Thạch An, xã Thạch Định, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống dọc bờ sông Bưởi, đặc biệt là uy hiếp đến an toàn của tuyến đê bao Thạch Định.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của UBND huyện Thạch Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã đi kiểm tra tình hình thực tế sạt lở.

Chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Thạch Thành tổ chức khoanh vùng khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo và thông báo rộng rãi cho Nhân dân không đi vào vùng nguy hiểm; đồng thời có phương án để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của Nhân dân sinh sống trong khu vực, đặc biệt là dọc tuyến đê bao Thạch Định.

Thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế tốc độ sạt lở, về lâu dài phải tính đến phương án kè kiên cố tuyến đê; thường xuyên quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra, trong đó đặc biệt chú trọng phương án sơ tán các hộ dân sinh sống tại khu vực sát mép sạt lở đến nơi an toàn; tổ chức các lực lượng tuần tra, canh gác và xử lý kịp thời các sự cố đề điều theo phương châm “4 tại chỗ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác kiểm tra sạt lở sông Bưởi tại thôn Thạch An, xã Thạch Định (Thạch Thành).

Cũng do ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày vừa qua đã làm sạt lở tuyến đê Đông sông Cùng, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá. Đây là tuyến đê cửa sông, thường xuyên chịu tác động của lũ và thuỷ triều. Tuyến đê xung yếu có chiều dài hơn 3 km, hiện tại cao trình điểm đê còn thấp so với mục tiêu phòng lũ, mặt cắt đê nhỏ, đê sát sông, một số vị trí đã xảy ra sạt lở, không đảm bảo an toàn.

Tuyến đê Đông sông Cùng, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá bị sạt lở và xuống cấp nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tình hình sạt lở đê sông Cùng (Hoằng Hóa).

Chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định hiện nay tình hình mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp, yêu cầu các cấp chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, canh gác và chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tuyệt đối tuyến đê. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Hoằng Hóa phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh đề xuất giải pháp tu bổ, nâng cấp, gia cố chống sạt lở, đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế cho đoạn đê này, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lê Hợi