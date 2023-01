Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tình hình sản xuất, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, ngày 4-1, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩ trang liệt sĩ huyện Triệu Sơn.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Mông ở xã Minh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang mong Mẹ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần và động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùngTrịnh Thị Mông; thương binh 3/4 Ngô Văn Lâm; cụ Mai Thị Thơm thọ 100 tuổi ở xã Minh Sơn. Tại các hộ đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những đóng góp, hy sinh của Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng thời mong muốn Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, người cao tuổi giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần và động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, hăng hái trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết gia đình thương binh 3/4 Ngô Văn Lâm, xã Minh Sơn.

Đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao sự chủ động của Trung đoàn trong việc triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết cho cán bộ, chiến sỹ. Trong dịp Tết Quý Mão sắp tới, đồng chí yêu cầu Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh trật tự; bảo đảm quân số trực theo quy định; sẵn sàng tiếp nhận quân trong mùa huấn luyện mới; chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón xuân vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và đoàn công tác đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Tại buổi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả trên mọi lĩnh vực mà huyện đã đạt được trong năm 2022; đặc biệt là kết quả xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống dịch COVID-19. Để tạo điều kiện cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Quý Mão an toàn, lành mạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tập trung làm tốt các giải pháp về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; rà soát, chăm lo đời sống của người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà, thư mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới cụ Mai Thị Thơm ở xã Minh Sơn.

Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp quản lý tốt lao động trên địa bàn để ra quân sản xuất đầu năm đúng kế hoạch; làm tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đầu năm; quản lý tốt các hoạt động lễ hội trước, trong và sau Tết. Tập trung chỉ đạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt kết quả cao ngay từ những ngày đầu năm mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Khánh Phương