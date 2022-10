Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kiểm tra việc khắc phục hậu quả sau mưa lớn tại huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn

Chiều 3-10, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại huyện Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Văn Thi kiểm tra mực nước trên Sông Yên, thuộc địa phận xã Quảng Trung (Quảng Xương).

Cùng tham gia có đại diện các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh…

Tại huyện Quảng Xương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Văn Thi đã đến kiểm tra tình hình mực nước trên Sông Yên thuộc địa phận xã Quảng Trung; nghe đại diện huyện Quảng Xương báo cáo nhanh ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua. Theo đó trên địa bàn huyện có 35 ha cây trồng bị ngập, hư hại do mưa lũ, 11 hộ dân tại xã Quảng Phúc phải di chuyển đến nơi an toàn.

Tại thị xã Nghi Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Văn Thi đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại khu vực hồ Yên Mỹ và nghe lãnh đạo thị xã Nghi Sơn báo cáo nhanh tình hình bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn và công tác khắc phục hậu quả. Theo đó, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 270 ha cây trồng bị hư hại, 87 ha nuôi tôm quảng canh bị thiệt hại, một số công trình giao thông bị ảnh hưởng, 71 hộ dân thuộc các xã Phú Lâm, Mai Lâm, Phú Sơn và Tùng Lâm bị ngập.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo công tác tiêu úng, khẩn trương thu hoạch lúa mùa, hạn chế tối đa thiệt hại. Đối với các hộ dân bị ngập, thị xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền các xã trực tiếp đến hỗ trợ Nhân dân thực hiện các biện pháp ứng phó. Đồng thời, kịp thời di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, cung ứng nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng. Hiện tại, thị xã đang tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ..

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Văn Thi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ khu vực hồ Yên Mỹ thuộc địa phận xã Phú Sơn (thị xã Nghi Sơn)

Sau khi đến các điểm bị ảnh hưởng do mưa lũ, nghe các địa phương báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ổn định đời sống của Nhân dân thuộc khu vực bị ảnh hưởng. Theo đó, huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn nhanh chóng khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Kiểm tra, rà soát các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do thiên tai gây ra, nhất là đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, đê điều để chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới. Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, khu vực xảy ra sạt lở, không để xảy ra các thiệt hại đáng tiếc về người.

Riêng đối với thị xã Nghi Sơn, đơn vị có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, đồng chí đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của thị xã trong việc di chuyển các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn và thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản cho Nhân dân. Đồng chí đề nghị thị xã tiếp tục quan tâm đến đời sống của người dân trong vùng bị ảnh hưởng, cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm cho Nhân dân. Lưu ý khi nước rút, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân làm vệ sinh môi trường, ổn định đời sống. Đồng chí cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Sông Chu chú ý việc xả nước với lưu lượng hợp lý, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến khu vực hạ lưu.

Hương Thơm