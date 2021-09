Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kiểm tra công tác ứng phó với bão Conson và phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn

Chiều 9-9, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn. Cùng tham gia có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng cá Quảng Nham, huyện Quảng Xương

Tại huyện Quảng Xương, tính đến trưa 9-9, sồ tàu, thuyền vào neo đậu trú ẩn tại địa phương là 667 chiếc, với 1.730 lao động; số neo đậu tỉnh ngoài là 258 chiếc, với 1.145 lao động; số đã liên lạc 10 chiếc, với 43 lao động. Diện tích lúa thu mùa đã thu hoạch đạt 844,8 ha/6.500 ha.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tính từ ngày 27-4-2021 đến nay toàn huyện có 12 ca bệnh dương tính với COVID-19; trong đó điều trị khỏi xuất viện 2 ca, tử vong 1 ca. Huyện đã thực hiện giám sát, truy vết đối với 146 trường hợp F1, 1.044 trường hợp F2 và 1.771 trường hợp F3. Huyện có 6 khu cách ly tập trung đang hoạt động, với khả năng thu dung đạt 400 người.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra Cảng cá phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn.

Tại thị xã Nghi Sơn, tính đến 15 giờ ngày 9-9 đã thông tin liên lạc được 2.008/2.009 phương tiện nghề cá, với 7.922 lao động. Đối với vấn đề thu hoạch lúa thu mùa, diện tích lúa chín trên 80% của thị xã là 200 ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa lớn nên hầu hết diện tích lúa chín đang ngập từ 60-80cm, nên khó khăn trong việc thu hoạch bằng cơ giới hóa, phải thu hoạch bằng thủ công nên tiến độ thu hoạch chậm.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 8-7-2021 đến nay, trên địa bàn thị xã đã phát hiện 45 trường hợp dương tính. Thị xã đã bố trí 6 khu cách ly tập trung với năng lực thu dung cách ly tối đa 1.151 người, hiện đang cách ly 587 người. Ngoài ra, thị xã có 2.380 người đang được cách ly tại nhà.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tại Cảng cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn

Để ứng phó với mưa, bão, UBND huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn đang tập trung tiếp tục kiểm đếm, hướng dẫn và thường xuyên giữ liên lạc với các chủ phương tiện khai thác thủy, hải sản; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, đánh bắt của các phương tiện tàu, thuyền gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân khẩn trương huy động lực lượng, máy móc thu hoạch diện tích lúa thu mùa đã chín. Đồng thời, triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ diện tích lúa thu mùa chưa đủ điều kiện thu hoạch và cây trồng vụ đông.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục tuyên truyền cho Nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; theo dõi, nắm chắc, siết chặt quản lý người dân từ vùng dịch trở về…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo về công tác ứng phó với bão Conson và phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn.

Chỉ đạo công tác ứng phó với bão Conson tại huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, bão Conson được nhận định là cơ bão khá phức tạp, có cường độ mạnh, thời điểm bão đổ bộ dự kiến đúng vào thời điểm diện tích lúa thu mùa đang bước vào giai đoạn chín rộ, sắp đến kỳ thu hoạch, nên độ rủi do cao. Việc bảo đảm năng suất, chất lượng lúa thu mùa trước bão và mưa lớn thời điểm này không chỉ có vai trò quan trọng đối với bảo đảm thu nhập cho bà con nông dân, mà còn bảo đảm lương thực phục vụ phương án phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Do đó, các địa phương cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu hoạch diện tích lúa thu mùa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão và mưa lớn. Cùng với đó, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện đã về neo đậu tại bến; đồng thời, cập nhật thông tin của các phương tiện chưa cập bến.

Đồng chí lưu ý, việc quản lý các tàu thuyền cập cảng, bến tránh trú bão cần tuyệt đối tuân thủ các quy định phòng, chống COVID-19. Đối với các các thuyền viên có phương tiện khai thác trong tỉnh, nếu từ vùng dịch trở về phải được xét nghiệm COVID-19. Sau xét nghiệm, nếu kết quả ân tính thì cho về cách ly tại nhà 7 ngày. Đối với thuyền viên từ tỉnh ngoài cập vào tỉnh để tránh trú bão, đồng chí yêu cầu các địa phương cần thực hiện ngay việc kiểm soát COVID-19, thực hiện các bước tầm soát dịch ban đầu, như đo thân nhiệt, xét nghiệm; đồng thời, bố trí khu cách ly tập trung trên tinh thần địa phương hỗ trợ chỗ ở, lực lượng hậu cần, công dân đóng chi phí ăn, uống.

Lưu ý trong 2 ngày 13 và 14-9 không được để thuyền viên nào ở trên tàu, thuyền. Sau khi bão tan, bố trí cho các thuyền viên tỉnh ngoài di chuyển về với phương tiện để tiếp tục hoạt động. Việc di chuyển thuyền viên và phương tiện cần thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn trong phòng, chống COVID-19.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án di dân khi có tình huống xấu xảy ra, tuyệt đối không để người dân ở lại tại điểm xung yếu hoặc phương tiện khai thác thủy, hải sản. Tập trung thu hoạch diện tích nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó, xây dựng phương án bảo đảm phòng cháy, chữa cháy. Giao, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ để trực bám, nắm công tác ứng phó với mưa bão tại các địa phương.

Đối với công tác phòng, chống COVID-19, đề nghị các đơn vị rà soát, kiểm tra năng lực y tế trên địa bàn để xây dựng phương án, kịch bản ứng phó kịp thời nếu dịch tiếp tục có diễn biến phức tạp. Việc lấy mẫu phải được thực hiện nhanh, bảo đảm chính xác đến mức tối đa. Việc tiêm vắc xin cần phải bảo đảm đúng quy trình. Lưu ý đến vấn đề truy vết đối với các đối tượng có yếu tố dịch tễ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, quy định về phòng, chống COVID-19 đến toàn thể Nhân dân cùng với đó là phát huy tối đa vai trò của các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng.

Hương Thơm