Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Kim Đề

Sáng 10-11, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân khu dân cư Kim Đề, xã Hà Ngọc (Hà Trung) nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930-18-11-2021). Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết dân tộc khu dân cư Kim Đề, xã Hà Ngọc (Hà Trung).

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu và Nhân dân khu dân cư Kim Đề đã ôn lại lịch sử 91 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn khu dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ và Nhân dân thôn Kim Đề bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua cán bộ, Nhân dân khu dân cư Kim Đề đã đồng tâm, hợp sức triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Toàn khu dân cư có 211 hộ với 798 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chỉ chiếm 1,4%, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 ước đạt 45 triệu đồng/người/năm. Nhiều ngành nghề được chú trọng phát triển đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Văn Phong.

Qua bình xét, đánh giá, khu dân cư Kim Đề có 95% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Các thiết chế văn hóa được xây dựng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhân dân luôn đề cao và thực hiện tốt nhiệm vụ khuyến học. Cảnh quan môi trường khu dân cư được giữ gìn xanh - sạch - đẹp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi bày tỏ vui mừng, phấn khởi được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân khu dân cư Kim Đề. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự, nhất là tinh thần đoàn kết của Nhân dân.

Đồng chí đề nghị khu dân cư tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống Nhân dân ấm no; thực hiện tốt phong trào khuyến học - khuyến tài trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường. Đồng thời, giữ vững tình làng, nghĩa xóm; phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết trong hệ thống chính trị, trong Nhân dân và trong mỗi gia đình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng quà cho 10 hộ gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư Kim Đề.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tặng cán bộ, Nhân dân khu dân cư Kim Đề bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Văn Phong; tặng quà cho 10 hộ gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu dân cư.

Lê Ngọc