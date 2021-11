Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chun

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930-18-11-2021), sáng 9-11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã về dự, chung vui với bà con Nhân dân khu dân cư thôn Chun, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước. Cùng tham gia có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Bá Thước.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng cán bộ, Nhân dân thôn Chun bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu cùng với Nhân dân khu dân cư thôn Chun, xã Thiết Ống đã ôn lại lịch sử 91 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của khu dân cư thôn Chun.

Các đại biểu và Nhân dân thôn Chun tại ngày hội.

Thôn Chun có 166 hộ, hơn 758 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Mường chiếm 98% dân số. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hạ tầng nông thôn và các thiết chế văn hoá cộng đồng... Đến nay thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,21%. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; việc xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực; nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được chú trọng, trong thôn không có điểm nóng về an ninh - trật tự…

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh bày tỏ vui mừng, phấn khởi được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Chun. Đồng chí chúc Nhân dân xã Thiết Ống nói riêng, đồng bào các dân tộc huyện Bá Thước nói chung luôn đoàn kết, ra sức thi đua xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự, nhất là tinh thần đoàn kết của đồng bào, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn. Tập trung phát triển kinh tế gắn với việc bảo tồn bản sắc văn hoá của dân tộc; thực hiện tốt phong trào khuyến học - khuyến tài trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường. Đồng thời, phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sớm xây dựng thôn Chun thành thôn nông thôn mới vào năm 2022.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Ban công tác mặt trận thôn cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; đảm bảo phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tiền hỗ trợ xây Nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Quyết.

Nhân dịp này đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Chun bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Quyết và tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trần Hằng