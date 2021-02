Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc tết Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 8-2, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc tết cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu, chúc Tết cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Thanh Hóa.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động Đài PT&TH Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã nghe lãnh đạo 2 cơ quan báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Lê Hoài Châu, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, thời gian qua Đài PT&TH Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới về nội dung các chương trình, đầu tư trang thiết bị, công nghệ, phương tiện máy móc kỹ thuật để nâng cao chất lượng hiệu quả phát sóng các chương trình. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đài PT&TH Thanh Hóa sẽ phát sóng nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ để phục vụ Nhân dân; trong đó phải kể đến Chương trình “Thanh Hóa vào xuân” sẽ được phát vào đêm giao thừa giao, với nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, các vấn đề về phòng chống dịch bệnh COVID-19, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông cũng sẽ được phản ánh kịp thời đến bạn xem đài trong dịp tết.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện hoạt động của cả hệ thống chính trị. Nổi bật là Báo Thanh Hóa đã tuyên truyền đậm nét các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020); 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 – 29-7-2020); Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X; sự kiện Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Báo Thanh Hóa đã xuất bản các ấn phẩm báo xuân với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu, chúc Tết cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động Đài PT&TH Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đài PT&TH Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa đã đạt được trong năm qua. Đồng chí khẳng định: Năm 2020, Đài PT&TH Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nổi bật là đã thông tin, tuyên truyền đậm nét các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020.

Về nhiệm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh, nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với vai trò là cơ quan tuyên truyền của tỉnh, Đài PT&TH Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa cần cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, bám sát chỉ đạo, định hướng của tỉnh, thông tin, tuyên truyền toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy trò tiên phong trong công tác tuyên truyền việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, gắn với tăng cường công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phản ánh kịp thời những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Đối với nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui xuân đón Tết đều bị hoãn, do đó, Đài PT&TH Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa cần xây dựng thêm các chuyên mục, chuyên trang về văn hóa, văn nghệ, nhằm phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết. Tiếp tục phản ánh kịp thời, chính xác diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, cũng như công tác chỉ đạo phòng chống dịch của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh tặng quà, chúc tết cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động Đài PT&TH Thanh Hóa.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh chúc cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động Đài PT&TH Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa đón tết vui tươi, an toàn, năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Trần Thanh