Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng giáo xứ Phúc Lãng nhân dịp lễ Giáng sinh

Nhân dịp lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2023, sáng 21-12, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, Quản xứ Phúc Lãng và các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân thuộc giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường (Quảng Xương).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa, chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh, các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân thuộc giáo xứ Phúc Lãng.

Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Xương.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã tặng hoa, chúc Linh mục Trần Xuân Mạnh, các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân thuộc giáo xứ Phúc Lãng đón một mùa giáng sinh và năm mới an lành, hạnh phúc.

Thông tin tới Linh mục Trần Xuân Mạnh, các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh: Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức như tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao và trong những tháng đầu năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, đời sống của Nhân dân. Song với sự đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật có 24/26 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà tỉnh ta đề ra đã đạt và vượt kế hoạch. Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt đã tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch đề ra, đứng thứ 7 cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.924 USD, vượt 4,42% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay; văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo trong tỉnh nói chung và đồng bào Công giáo huyện Quảng Xương nói riêng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh mong muốn, bằng uy tín của mình Linh mục Trần Xuân Mạnh và các chức sắc tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển của quê hương, của tỉnh Thanh Hóa.

Linh mục Trần Xuân Mạnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và bày tỏ niềm vui trước những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2022, cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trên cương vị của mình, Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển của quê hương Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho các hộ gia đình chính sách thuộc giáo xứ Phúc Lãng.

Nhân dịp này các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách thuộc giáo xứ Phúc Lãng.

Trần Thanh