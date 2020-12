Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020) và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2020), chiều 21-12, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Nổi bật là công tác dân vận, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới các đơn vị tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Nhân dân trong tỉnh để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt tập trung đảm bảo an ninh chính trị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Lê Văn Hùng ,Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các đồng chí hứa thời gian tới toàn lực lượng sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, nhất trí cao, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin yêu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao phó.

Lê Phượng