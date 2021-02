(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-2, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp tết tại Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ,Văn phòng Tỉnh uỷ.

{title} Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thăm, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy Sáng 8-2, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp tết tại Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ,Văn phòng Tỉnh uỷ. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Nói chuyện với tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà lực lượng cảnh sát giao thông đã đạt được trong năm qua, đặc biệt trong việc bảo đảm ATGT phục vụ cuộc sống Nhân dân và các sự kiện lớn của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát giao thông nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo đảm tốt tình hình ANTT, ATGT, đặc biệt là bảo đảm ATGT cho Nhân dân đón tết vui tươi, an toàn. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông. Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát tốt các phương tiện ra, vào tỉnh nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh COVID-19, vận chuyển pháo nổ, hàng cấm. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, đặc biệt là trong thanh thiếu niên; xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải; phấn đấu năm 2021 giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động. Tại Phòng Cảnh sát Cơ động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát Cơ động phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động khi đang chuẩn bị các công việc đón tết. Trong những ngày Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát cơ động cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối với với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, pháo nổ. Tăng cường bảo đảm ANTT phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng của tỉnh. Phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Cảnh sát PCCC trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quán triệt nghiêm túc Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ trong dịp trước, trong và sau tết, cũng như thời gian diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại các khu công nghiệp, khu chung cư, chợ… Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC. Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về công tác PCCC. Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát công tác PCCC tại các khu công nghiệp, các khu chung cư. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chức năm mới tới cán bộ, chiến sỹ các đơn vị. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc tốt đẹp tới cán bộ, chiến sỹ các đơn vị một năm mới giành được nhiều thắng lợi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quốc Hương

Quốc Hương

Từ khóa: Cảnh sátĐại biểu HĐNDCán bộBí thưTrật tự ATGTTỉnh ủyPhó bí thư thường trực tỉnh ủyPcccCảnh sát PCCCLại Thế Nguyên