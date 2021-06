Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 tại huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương và TP Sầm Sơn

Ngày 13-6, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với con bão số 2 tại huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương và TP Sầm Sơn.

Cùng đi có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo báo cáo nhanh của huyện Hoằng Hóa, đến thời điểm này, địa phương có 992 phương tiện là tàu thuyền, bè mảng với 3.045 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn. Để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 2, huyện Hoằng Hóa đã triển khai các nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn trên địa bàn. Các xã ven biển cũng đã phối hợp với Bộ đội biên phòng lên phương án sẵn sàng di chuyển các hộ dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra. Tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, các lực lượng tổng hợp số lượng du khách đang luu trú và nhắc nhở du khách không ra biển để bảo đảm an toàn.

Tại TP Sầm Sơn, tất cả 1.783 phương tiện/5.992 lao động đã về bến neo đậu tránh trú bão an toàn. Trong đó, 1.746 phương tiện/5.675 lao động tránh trú tại Khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Hới và khu vực lân cận; 37/317 lao động đang tránh trú tại các đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Đồ Sơn (Hải Phòng) và các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hiện trên địa bàn thành phố còn 582 du khách đang lưu trú tại các khách sạn lớn trên đường Hồ Xuân Hương và Khu nghỉ dưỡng FLC. UBND TP Sầm Sơn đã chỉ đạo các xã, phường ven biển và cơ sở lưu trú có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch; trong đó nghiêm cấm du khách tắm biển trong thời gian mưa, bão.

Đối với huyện Quảng Xương, huyện đã thực hiện công tác phòng chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Các điểm xung yếu trên đê, các cống qua đê, cống trên đê được kiểm tra và đã tu sửa vận hành thông suốt, một số trọng điểm chưa sửa chữa được có phương án bảo vệ khi có tình huống xấu xảy ra. Huyện đã thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh và thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Huyện có tổng 806 phương tiện tàu thuyền đã về nén neo đậu an toàn, trong đó có 162 phương tiện neo đậu bến ở các tỉnh bạn, với số lao động 1.050 người…

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Lại Thế Nguyên đánh giá cao công tác triển khai thực hiện ứng phó với bão số 2 của các cấp chính quyền và người dân huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương và TP Sầm Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chuyên môn của huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương và TP Sầm Sơn cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên địa bàn tập trung chỉ đạo các xã, phường ven biển tuyệt đối không để người dân ở lại trên các thuyền bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; bảo vệ an toàn cho du khách đang nghỉ dưỡng tại các khu du lịch trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện nghiêm Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp phòng chống bão.

Đồng chí lưu ý các địa phương song song với việc phòng chống bão số phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là khu vực tránh trú bão của tàu thuyền các tỉnh vào tránh trú bão. Các địa phương sẵn sàng các phương án 4 tại chỗ, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có mưa, bão xảy ra.

Quốc Hương