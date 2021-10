Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị mở lại các đường bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân

Chiều 9-10, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị mở lại các đường bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị mở lại các đường bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Cùng đi có đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Thọ Xuân.

Theo Quyết định ban hành tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19 của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 10-10, sẽ khai thác thí điểm 1 chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thanh Hoá, 1 chuyến từ Thanh Hoá đến Lâm Đồng và ngược lại.

Qua nghe ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên khẳng định, việc mở lại các đường bay là hết sức cần thiết, đảm bảo thích ứng linh hoạt với tình hình, phục vụ nhu cầu đi lại và các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.

Để việc đón khách chu đáo, đảm bảo cao nhất công tác an toàn phòng chống dịch, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ, Cảng hàng không và huyện Thọ Xuân phải thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách.

Theo đó, ngay trong ngày 9-10-2021, UBND tỉnh phải ban thành Quyết định thành lập tổ công tác liên ngành làm việc tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Thành phần gồm cán bộ, nhân viên của Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ, An ninh hàng không, Công an huyện và Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân.

Nhiệm vụ của tổ công tác là tiếp nhận, phân luồng khách, thông tin cho các địa phương về khách một cách sớm nhất. Trong đó, trước khi máy bay cất cánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng, tổ công tác phải nắm được danh sách, địa chỉ, số điện thoại của khách để cung cấp thông tin cho các địa phương theo 3 nhóm: Hành khách có nơi cư trú tại Thanh Hoá thì báo để các địa phương đến sân bay đón về và tổ chức cách ly y tế 7 ngày tại nhà; hành khách về Thanh Hoá công tác làm việc thì báo cho địa phương liên quan để quản lý theo dõi y tế; hành khách của các tỉnh khác thì thông tin với Sở Giao thông vận tải để bố trí xe vận chuyển khách bàn giao cho các tỉnh.

Để tổ chức thực hiện các công việc này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu: Ngay trong ngày 9-10-2021, UBND tỉnh phải có văn bản gửi Cảng vụ, Cảng hàng không Thọ Xuân, các hãng bay đang khai thác tại cảng về quy định chung cua tỉnh đối với hành khách khi về Cảng hàng không Thọ Xuân là được chính quyền Thanh Hoá đón về quê hoặc bố trí phương tiện đón nhưng phải trả phí; đồng thời có Văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Công điện số 30 của Chủ tịch UBDN tỉnh về thực hiện cách ly y tế, và xây dựng phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam trở về bằng đường hàng không.

Sở Giao thông vận tải phải làm việc với các hãng taxi bố trí xe đưa đón khách ngoài tỉnh và khách đến làm việc tại các địa phương trong tỉnh đảm bảo an toàn phòng dịch và công khai giá cước tại cảng để hành khách biết.

Đối với huyện Thọ Xuân, ngoài bố trí lực lượng làm việc tại tổ, chỉ đạo Công an huyện tăng cường thêm lực lượng để đảm bảo an ninh, an toàn tại cảng và đề nghị mặt trận tổ quốc, các đoàn thể hỗ trợ công tác an sinh cho hành khách; Cảng hàng không Thọ Xuân phải lập tức bố trí khu vực cho khành khách ngồi chờ đảm bảo giãn cách và chia chỗ ngồi theo địa phương để dễ quản lý, tiến hành xử lý rác thải của hành khách đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng dịch.

Quốc Hương