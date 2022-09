Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Chiều 23-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập”. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và đại diện một số tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học và một số doanh nghiệp.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập”. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thì ổn định các thị trường, trong đó có thị trường KH&CN được xem là một giải pháp quan trọng. Chính vì lẽ đó, hội nghị “Phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiệu quả, hiện đại, hội nhập” có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm đánh giá một cách khách quan những thành tựu và hạn chế của thị trường KH&CN hiện nay; đồng thời, đề ra các giải pháp để thúc đẩy thị trường KH&CN Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã định hướng và gợi mở một số vấn đề cần được các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tập trung thảo luận, làm rõ. Đó là: Cần phân tích, đánh giá đầy đủ sự vận hành của thị trường KH&CN hiện nay đã phù hợp với nhu cầu phát triển hay chưa? Làm rõ các điểm mạnh, điểm yếu của thị trường; khả năng liên kết giữa các chủ thể trên thị trường. Hạ tầng quốc gia về thị trường KH&CN hiện nay ra sao? Sự liên thông giữa thị trường KH&CN với các thị trường khác trong nước và quốc tế. Các thể chế, cơ chế, chính sách phát triển thị trường KH&CN đang gặp khó khăn, vướng mắc và cần sửa đổi, thay thế ra sao? Cần có các giải pháp mạnh mẽ, khả thi như thế nào để thị trường KH&CN phát triển bền vững, hiệu quả?

Từ sự định hướng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ thực trạng thị trường KH&CN Việt Nam hiện nay, cũng như các giải pháp thúc đẩy thị trường phát triển. Theo nhận định của Bộ KH&CN, trong thời gian qua, thị trường KH&CN Việt Nam đã được hình thành, từng bước hoàn thiện và đã đạt được một số kết quả nhất định. Đã có trên 800 tổ chức trung gian thị trường KH&CN các loại được hình thành, trong đó có trên 20 sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương, 1 sàn giao dịch vùng duyên hải Bắc bộ. Cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin KH&CN và nền tảng dữ liệu, dịch vụ sở hữu công nghiệp (ipplatform.gov.vn) đang hoạt động có hiệu quả. Công tác xúc tiến thị trường KH&CN tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Giá trị giao dịch hàng hoá KH&CN tăng với tốc độ bình quân hằng năm đạt 20,9%...

Hình ảnh điểm cầu tại các địa phương. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn và so với các thị trường khác, thị trường KH&CN còn chậm phát triển, vận hành còn nhiều vướng mắc. Do vậy, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo điểm nghẽn cho thị trường KH&CN. Điển hình như cần đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; thúc đẩy thương mại hóa, chuyển giao tri thức các trường đại học; kiến tạo chính sách vượt trội để tạo động lực tăng trưởng mới cho thị trường KH&CN Việt Nam; chính sách thuế, tài chính, hải quan hướng tới thúc đẩy thị trường KH&CN và giải pháp thúc đẩy phát triển hệ thống tổ chức định giá công nghệ…

Bên cạnh đó, đại diện một số tổ chức quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài đã tham luận khẳng định sự đồng hành của Chính phủ Việt Nam trong chuyển giao công nghệ; bài học kinh nghiệm và khuyến nghị với Chính phủ nhằm phát triển kinh tế bền vững dựa trên KH&CN và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, có những cam kết mạnh mẽ nhằm tham gia các hoạt động của thị trường KH&CN quốc gia…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Thị trường được xem là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để thúc đẩy KH&CN phát triển; cũng như thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, được kết nối cung - cầu và tăng sức cạnh tranh. Thị trường KH&CN là một trong những yếu tố quan trọng trong thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, do đó những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đầu tư và ban hành, triển khai nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách có liên quan. Nhờ đó, thị trường KH&CN nước ta bước đầu được hình thành và đạt được kết quả nhất định.

Khẳng định, thị trường KH&CN là thị trường đặc biệt, vừa mang đặc trưng của thị trường nói chung, vừa mang tính trí tuệ cao, cho nên việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách để ứng xử với loại thị trường này cũng phải phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, điạ phương cần chú trọng lồng ghép mục tiêu phát triển thị trường KH&CN vào kế hoạch phát triển của ngành, địa phương; đồng thời, đẩy mạnh thể chế hóa các quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển KH&CN nói chung, phát triển thị trường KH&CN nói riêng. Trong đó, đẩy mạnh kết nối cung cầu, thương mại hóa sản phẩm; nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức trung gian; đầu tư phát triển các sàn giao dịch quốc gia; tăng cường xúc tiến hoạt động thương mại tại các địa bàn có lợi thế. Cùng với đó, chú trọng phát triển doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cao và có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp KH&CN; xây dựng các chính sách khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh việc kiến tạo hệ sinh thái KH&CN phát triển đồng bộ và toàn diện. Ngoài ra, tại diễn đàn này, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ Việt Nam nhằm xây dựng một thị trường KH&CN phát triển hiệu quả và bền vững.

Đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ KH&CN, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, làm cơ sở cho việc tham mưu xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo liên quan, nhằm phát triển thị trường KH&CN Việt Nam đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.

Trần Hằng