Phát huy vai trò những điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa

Từ sự hỗ trợ của Nhà nước và hiến đất của Nhân dân, đường giao thông giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường (Quảng Xương) được mở rộng khang trang, sạch đẹp.

Trong ba năm qua (2018-2020), các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa đã và đang được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả các phong trào thi đua và những cách làm hay, sáng tạo, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến là những minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc.

Tỉnh Thanh Hóa có 153.813 giáo dân đang sinh sống tại 27 huyện, thị, thành phố. Giáo phận Thanh Hóa có Tòa Giám mục, 1 Dòng tu (Hội Dòng Mến Thánh giá với 4 cơ sở Dòng), 7 giáo hạt, 69 giáo xứ, 350 giáo họ, 179 cơ sở thờ tự với 69 nhà thờ xứ và 110 nhà thờ họ; có 1 giám mục, 150 linh mục, 336 nữ tu, 775 chức việc. Thực hiện và hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến với các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung hoạt động của tổ chức mình thông qua xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động hàng năm, cùng với các văn bản hướng dẫn phù hợp với chủ đề, đối tượng vận động để triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết, biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua.

Doanh nghiệp sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ tạo việc làm cho 15 lao động địa phương của Chánh trương giáo xứ Kẻ Bền, xã Minh Tân (Vĩnh Lộc) Lê Văn Đông.

Thông qua đó, 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư (KDC)” gắn với 8 nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” đã được triển khai sâu rộng trên các địa bàn dân cư và nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, đạt được những kết quả tốt đẹp trên các mặt, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con lương - giáo ở các KDC và trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; xây dựng, củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam.

Trong phát triển kinh tế, nhiều địa phương, đồng bào công giáo đã xây dựng trang trại, gia trại, đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng khoa học - kỹ thuật nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập từ 100 đến 400 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, đồng bào công giáo đã chủ động sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng, tìm thị trường để phát triển nghề phụ, nghề truyền thống, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương có mức thu nhập ổn định từ 4 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng bào công giáo đã tự nguyện đóng góp trên 24 tỷ đồng, hiến trên 139,6 ha đất, trên 82 nghìn ngày công, sửa chữa và làm mới hơn 1 nghìn km đường giao thông nông thôn, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về số huyện, xã, thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong xây dựng đời sống văn hóa, hàng năm có 100% KDC vùng đồng bào công giáo đăng ký xây dựng KDC văn hóa, 100% hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa. Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày 18-11 hàng năm có nhiều KDC trong đồng bào công giáo được công nhận KDC văn hóa, nhiều hộ gia đình công giáo được công nhận gia đình văn hóa, được khen thưởng. Cụ thể, qua bình xét năm 2019 có 81,1% hộ gia đình đồng bào công giáo đạt chuẩn văn hóa, 71,9% KDC đạt KDC văn hóa, có trên 100 nghìn lượt gia đình được công nhận “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Phong trào xây dựng xã hội học tập được bà con giáo dân cùng với Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng thông qua đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài. Hàng năm, các cấp hội khuyến học quản lý Quỹ trên 350 tỷ đồng. Có nhiều mô hình điển hình như: “Dòng họ khuyến học”, “Giáo họ hiếu học”, “KDC hiếu học”, “Gia đình hiếu học”, “Gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi”... Đã có hàng nghìn lượt con em giáo dân đậu vào các trường đại học, cao đẳng, sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định.

Với tinh thần “yêu thương và phục vụ” trong những năm qua, đồng bào công giáo cùng với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” ngày càng hiệu quả. Đã làm mới 3.282 căn nhà, sửa chữa 675 căn nhà, hỗ trợ sản xuất trên 7 tỷ đồng, khám chữa bệnh 3,2 tỷ đồng, hỗ trợ trên 9,3 tỷ đồng giúp học sinh nghèo học tập, tham gia đóng góp quỹ đền ơn, đáp nghĩa trên 2 tỷ đồng; quỹ trẻ em khuyết tật, mồ côi 1 tỷ 109 triệu đồng...; vận động ủng hộ thiên tai, bão lũ trên 150 tỷ đồng...

Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá: Kết quả của phong trào thi đua yêu nước sống “Tốt đời, đẹp đạo” với những việc làm cụ thể ở mỗi địa phương, mỗi xứ đạo, mỗi KDC, ở mỗi gia đình và từng cá nhân là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của các vị linh mục, tu sĩ, Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo hội và giáo dân. Đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào công giáo không ngừng được cải thiện, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bộ mặt KDC ngày càng khang trang, đồng bào công giáo trong tỉnh phấn khởi, yên tâm sống “tốt đời”, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no, hạnh phúc và góp phần làm “đẹp đạo” theo đúng tinh thần “yêu thương” của người Kitô giáo. Qua đó, tăng cường tinh thần đoàn kết lương giáo chu toàn bổn phận “Kính Chúa, yêu người”, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tích cực vận động Nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước Thị xã Nghi Sơn có 8 giáo xứ, 21 giáo họ với hơn 19.000 đồng bào công giáo đang sinh sống tại 15/31 xã, phường. Trong những năm qua, đồng bào công giáo trên địa bàn thị xã đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động. Với cương vị là Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo thị xã Nghi Sơn, tôi luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chủ động sản xuất ra nhiều sản phấm chất lượng, tìm thị trường để phát triển ngành nghề, nghề truyền thống, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương có mức thu nhập ổn định. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tôi cùng các vị linh mục, tu si, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ vận động bà con giáo dân đóng góp trên 14,5 tỷ đồng, hàng trăm ngàn ngày công, nguyên vật liệu, hiến đất... bê tông hóa đường giao thông nông thôn, trục chính nội đồng; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội chung ở từng địa phương. Tôi đã vận động bà con tham gia ủng hộ bà con các vùng bị thiên tai Quan Sơn gần 1 tỷ đồng; quỹ ngày vì người nghèo với số tiền 115 triệu đồng; phối hợp vận động Nhân dân, gia đình, dòng họ và được sự hỗ trợ của MTTQ xã và thị xã xây mới được 21 nhà Đại đoàn kết, với số tiền 1.171 triệu đồng và sửa chữa 2 nhà trị giá 30 triệu đồng... Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đồng bào công giáo thị xã Nghi Sơn đã và đang góp phần không ngừng tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc, tích cực đấu tranh với các âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn sự trong sáng của đạo Thánh chúa. Với tinh thần đồng hành, gắn bó với các phong trào chung của thị xã, đồng bào công giáo thị xã đã góp phần vào sự phát triển, tiến bộ và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” đã thúc đẩy phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt “ ngày càng vững mạnh. Nguyễn Văn Chữ Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo thị xã Nghi Sơn

Vận động đồng bào công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo” Giáo xứ Vân Lung có 9 giáo họ sinh hoạt tôn giáo với 4.900 giáo dân, chiếm 62% số dân trên toàn xã, chủ yếu là người dân tộc Mường. Đời sống kinh tế chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, một số ít hộ kết hợp kinh tế vườn rừng và kinh doanh buôn bán nhỏ. Khi được tín nhiệm giao trọng trách Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Vân Lung, tôi luôn ý thức trách nhiệm của mình là vừa chăm lo cho đồng bào công giáo, vừa thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, chính quyền địa phương, tạo động lực khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cộng đồng dân cư. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong 3 năm qua, tôi đã vận động bà con giáo dân đóng góp 215 ngày công, đóng góp 3,4 tỷ đồng để bê tông hóa 11,4 km đường liên thôn, 4 km đường giao thông nội đồng, xã hội hóa giáo dục xây dựng 2 trường học đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế đạt chuẩn về y tế, làm 171 cây cột điện chiếu sáng trong khu dân cư, xây dựng cảnh quan môi trường, nhà văn hóa thôn khang trang sạch, đẹp, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 89% trở lên đáp ứng các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới. Đến nay, đã có 5/5 thôn tập trung đồng bào giáo dân sinh sống được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần vào xây dựng xã Thành Long đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019; thu nhập bình quân đầu người (năm 2020) ước đạt 45,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%. Để làm tốt công tác vận động bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, theo tôi, các cấp ủy, chính quyền cần kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đồng bào giáo dân; luôn giữ mối đoàn kết với hội đồng giáo xứ và bà con giáo dân. Trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân nói riêng và toàn dân nói chung thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động công tâm, khách quan, dân chủ và dựa vào sức dân. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân giữ vững các tiêu chí trong xây dựng “Mô hình xứ đạo bình yên gia đình văn hoá” để nhân rộng biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào. Bùi Công Bằng Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Vân Lung, xã Thành Long, huyện Thạch Thành

Trách nhiệm với sự tín nhiệm của bà con giáo dân Là Chánh trương Giáo xứ Kẻ Bền, xã Minh Tân (Vĩnh Lộc) tôi luôn tâm niệm mình phải trách nhiệm với sự tín nhiệm của bà con giáo dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, là “cầu nối” giữa đạo và đời, tích cực vận động giáo dân kính Chúa yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, quy định của địa phương, hương ước, quy ước của thôn. Bản thân tôi là người luôn tiền phong, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình và các phong trào, các cuộc vận động để bà con học tập, noi theo, tránh xa các tệ nạn xã hội, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua thời gian đầu tư, mở rộng sản xuất, hiện nay, Công ty Dịch vụ thương mại Phương Đông chuyên sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ do tôi làm giám đốc đã đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng/tháng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức thu nhập 7-10 triệu đồng/người/tháng. Cùng với việc giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, với tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, từ thiện, bác ái, tôi đã đồng hành cùng Giáo hội, giáo xứ tích cực hưởng ứng các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện, thăm, tặng quà các đối tượng khó khăn, hộ nghèo... Trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, tôi đã tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất, chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa thay cỏ dại ven đường, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng... Các tuyến đường thôn, xã đã được bê tông hóa, nhà cửa được chỉnh trang, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt. Năm 2015, thôn 8 được công nhận thôn nông thôn mới. Hiện nay, tôi cùng bà con giáo dân tiếp tục hưởng ứng, thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu để góp phần đưa xã Minh Tân hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao... Lê Văn Đông Chánh trương Giáo xứ Kẻ Bền, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc

Chăm lo phát triển kinh tế gia đình, năng nổ tham gia công tác xã hội Là một xã mà bà con giáo dân chiếm gần 50% dân số nên việc tuyên truyền gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần của một người đảng viên, bằng những kiến thức và tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, tôi đã vượt qua những khó khăn ban đầu, tham mưu cho các cấp chính quyền và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con; “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam và địa phương phát động. Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, tôi còn tích cực vận động bà con giáo dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư. Ngoài việc duy trì chăm sóc 14 ha rừng trồng theo Dự án 661, gia đình tôi còn có 1 xưởng chuyên lắp ráp cửa tủ bằng nhôm hệ kính cường lực và 1 cửa hàng đại lý thuốc tân dược, mang về nguồn thu 200 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, với cương vị là chi hội trưởng hội phụ nữ thôn, tôi luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng và sinh đẻ có kế hoạch, chăm lo xây dựng mối quan hệ trong gia đình, làng xóm, trong giáo xứ, giáo họ ngày càng đoàn kết, gắn bó. Trong các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ thôn, tôi luôn kết hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sánh của Đảng và Nhà nước và các giáo luật của giáo xứ tạo uy tín cao trong lòng Nhân dân. Tham gia vào hội từ thiện Caritas Giáo phận Thanh Hóa tổ chức năm 2018, với vai trò của một y tế thôn, tôi đã tuyên truyền, vận động cho đối tượng nghiện ma túy về tác hại của ma túy và cách phòng tránh, từ bỏ. Trong công tác phòng, chống COVID-19, bản thân tôi đã phát gần 4.000 khẩu trang và 240 chai nước muối miễn phí tại cộng đồng; quyên góp cho các phong trào bóng đá, phong trào thiếu nhi hàng chục triệu đồng. Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, “Người giáo dân tốt đồng thời là một công dân tốt”, tôi hy vọng tinh thần đạo, đời hòa hợp sẽ góp phần cổ vũ bà con giáo dân xã Công Chính nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung cùng chung sức, đồng lòng, đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển, văn minh. Nguyễn Thị Tú Giáo dân tiêu biểu giáo xứ Thái Yên, xã Công Chính, huyện Nông Cống

Phan Nga