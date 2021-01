Phát huy vai trò MTTQ trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng Bằng khen cho 8 tập thể đạt nhiều thành tích trong xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng – xanh – sạch – đẹp”.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu XDNTM, ĐTVM và thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội đề ra.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của CVĐ, giai đoạn 2016-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng đến cơ sở, địa bàn khu dân cư: Mở chuyên đề, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa; phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức XDNTM cho cán bộ mặt trận và các tổ chức đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm...

Để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp Nhân dân, các đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện các chính sách mới về phát triển kinh tế, dồn điền, đổi thửa xây dựng những cánh đồng mẫu lớn đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng trang trại, gia trại, vườn cây, ao cá; thông tin chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; giới thiệu các điển hình tiên tiến sản xuất, kinh doanh giỏi; giúp đỡ, tạo vốn cho hội viên, đoàn viên nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Chính sách - Xã hội ủy thác, tín chấp, tạo điều kiện cho các đoàn viên, hội viên nghèo, cận nghèo, các hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển và các đối tượng chính sách khác vay vốn sản xuất với số tiền hơn 100.000 tỷ đồng. Mở các lớp đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, giải quyết việc làm mới cho hơn 164.000 người. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, nhân tố tiêu biểu như: mô hình trồng ngô ngọt, bí xanh, dưa chuột, dưa Kim Hoàng hậu, cây ớt, măng tây xuất khẩu ở các huyện: Hoằng Hóa, Yên Định, Đông Sơn, Thọ Xuân, Triệu Sơn...; mô hình nuôi lợn cỏ cho thu nhập cao ở huyện Như Xuân, mô hình trồng chuối tiêu hồng, vầu, nứa ở huyện Quan Sơn; trồng hoa, cây cảnh ở huyện Đông Sơn; chăn nuôi chim trĩ, chim bồ câu, nuôi thỏ, gà, lợn, dê quy mô lớn ở các huyện: Quảng Xương, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung, Thiệu Hóa...

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, qua đó, đã vận động được nguồn lực xã hội to lớn giúp nhau vượt qua khó khăn, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Trong 5 năm (2016-2020), MTTQ các cấp đã vận động làm mới gần 3.300 căn nhà, sửa chữa 675 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở; hỗ trợ trên 7 tỷ đồng vốn sản xuất cho Nhân dân; hỗ trợ khám, chữa bệnh với kinh phí trên 3,2 tỷ đồng và hỗ trợ khác trên 9,3 tỷ đồng. Chương trình an sinh xã hội đạt trên 608 tỷ đồng để xây dựng 12 trường học, trạm y tế, đường giao thông liên thôn và các công trình dân sinh phục vụ Nhân dân... Đặc biệt năm 2020, với tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ với số tiền và hàng trị giá gần 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ tích cực triển khai các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tham gia giám sát và phản biện xã hội; thực hiện và nhân rộng nhiều mô hình như: mô hình khu dân cư “Sáng – xanh - sạch đẹp – an toàn”, “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm”, mô hình “Thu gom, phân loại xử lý chất thải trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng dân cư”...

Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, đến nay, CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề Nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế và thế mạnh riêng có của mỗi địa phương. Thông qua các hoạt động của CVĐ đã góp phần quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, góp phần vào thành tích XDNTM của cả tỉnh.

Tin rằng, những kết quả của CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” sẽ là động lực để tiếp tục vận động Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phan Nga