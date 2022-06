Phát huy vai trò MTTQ trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện rộng khắp, hướng về khu dân cư (KDC) các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, từ đó huy động được sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tài năng, trí tuệ của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MTTQ tỉnh triển khai và ra mắt mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” khu dân cư thôn Linh Sơn, xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc).

MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục bám sát cơ sở, hướng về KDC tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, các CVĐ gắn với việc triển khai Nghị quyết 128/NQ của Chính phủ và Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống tác động của dịch COVID-19. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai xây dựng các mô hình trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”; kết quả, năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân hiến trên 12 ha đất, sửa chữa và làm mới 1.000km đường giao thông nông thôn, đóng góp 140 nghìn ngày công, trên 1.000 tỷ đồng XDNTM. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai và lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả XDNTM tại các huyện: Thiệu Hóa, Nông Cống, Triệu Sơn và TP Sầm Sơn, tỷ lệ phiếu hài lòng đạt trên 80%. Tham gia thẩm định NTM và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cho 47 xã.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và nhân rộng 370 mô hình “KDC tự quản về an toàn thực phẩm”, KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “KDC tự quản bảo vệ môi trường (BVMT)”, “KDC an toàn giao thông”... Tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức cho ban điều hành các mô hình; tập huấn cho 1.000 đại biểu MTTQ cơ sở triển khai các phong trào thi đua, các CVĐ; hội nghị truyền thông cho trên 32.300 lượt cán bộ mặt trận và các đoàn thể cơ sở về công tác giảm nghèo, XDNTM, ứng xử văn minh du lịch. Chỉ đạo MTTQ các huyện, thị xã, thành phố ra mắt ban điều hành mô hình và tổ chức tập huấn về kỹ năng giám sát, xây dựng mô hình, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho trên 27.000 lượt người. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 40 thùng đựng rác; 40 pano, biển hiệu tuyên truyền BVMT cho các KDC xây dựng mô hình; in ấn tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; thường xuyên kiểm tra, duy trì các hoạt động.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào; hướng dẫn mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; rà soát các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2022. Phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam lập danh sách hỗ trợ xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết; đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ 15 tỷ đồng xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2022. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, MTTQ các cấp đã trao hơn 153.000 suất quà, trị giá hơn 68 tỷ đồng, trong đó, MTTQ tỉnh trao hơn 26.000 suất, trị giá trên 16 tỷ đồng; MTTQ các cấp trao hơn 109.000 suất, trị giá hơn 51,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và bàn giao 401 nhà, trị giá hơn 8,6 tỷ đồng.

CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng được MTTQ tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định kiện toàn ban chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng kế hoạch thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022. Tiếp tục tuyên truyền đến MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Vận động Nhân dân phát huy thế mạnh sẵn có, nâng cao giá trị hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP; kết nối tiêu thụ sản phẩm trong nước trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh COVID-19...

Từ các phong trào thi đua, MTTQ các cấp đã xây dựng nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, như: “Mô hình cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư”; “Tiếng kẻng, tay gậy vây bắt kẻ gian”, “Camera an ninh”, “KDC tự quản về an ninh trật tự”, “KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “KDC tự quản BVMT”, “Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới”, phong trào “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Xứ họ đạo bình yên, gia đình văn hóa”... Gắn liền với sự trưởng thành và vững mạnh của hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh cũng như các CVĐ, phong trào thi đua do MTTQ chủ trì và phát động là đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp với những điển hình tiên tiến vừa tích cực tham gia công tác mặt trận, cống hiến cho xã hội, vừa là tấm gương mẫu mực trong tham gia các phong trào TĐYN.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện các phong trào TĐYN, các CVĐ của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh thời gian qua đã tạo được những chuyển biến mới. Hệ thống MTTQ đã huy động sức mạnh của toàn dân, đẩy mạnh các phong trào TĐYN, tổ chức triển khai tập trung, thống nhất, tạo thành phong trào thi đua rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; xây dựng, củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày càng khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong xã hội, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Bài và ảnh: Phan Nga