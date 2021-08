Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới ở xã Thiệu Viên

Những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Viên (Thiệu Hóa) đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại địa phương.

Hệ thống đường giao thông nông thôn ở xã Thiệu Viên được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Về xã Thiệu Viên thời điểm này mới thấy hết được sự đổi thay từ những thành quả của công cuộc XDNTM. Những tuyến đường bê tông trải dài tới tận ngõ xóm, hai bên lề đường phủ đầy hoa, hàng rào xanh mát, những khu vườn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều tạo nên ấn tượng về một vùng quê giàu đẹp.

Đồng chí Lê Thị Sinh, Bí thư chi bộ thôn 5, cho biết: Nhân dân thôn 5 mấy năm trở lại đây rất phấn khởi, tự hào khi chứng kiến quê mình đổi thay từng ngày. Thông qua công tác tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể mà bà con biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc XDNTM, nhất là những phần việc nào dân tham gia thực hiện, công trình nào do Nhà nước đầu tư. Từ đó, bà con tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công làm đèn chiếu sáng, trồng hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường... tạo mỹ quan cho làng quê. Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, Nhân dân thôn 5 đã đóng góp 1,5 tỷ đồng; xây dựng 2 km tường rào thoáng; nâng cấp, mở rộng 1,5 km đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ dân còn tự nguyện tháo dỡ các công trình phụ, tường rào, cổng, hiến hơn 100m2 đất thổ cư; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường. Nhân dân thôn 5 đang xây dựng mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, quyết tâm trở thành thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2021.

Để phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia XDNTM, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Viên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt như: thông qua họp khu dân cư, họp đoàn thể, loa truyền thanh... với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu nên người dân nắm, hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương XDNTM, đặc biệt là chủ thể tham gia xây dựng và trực tiếp hưởng thụ chính là người dân, từ đó tích cực tham gia hưởng ứng. Trong hoạt động, ủy ban MTTQ xã đã hướng dẫn các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiệm vụ XDNTM bằng việc làm cụ thể, như: hội LHPN với mô hình trồng hoa thay cỏ dại; đoàn thanh niên triển khai mô hình “Đoạn đường em chăm”, hội cựu chiến binh với mô hình đảm bảo hành lang an toàn giao thông... Cùng đó, Ủy ban MTTQ xã thực hiện thành công mô hình thu gom xử lý rác thải ở khu dân cư, 100% khu dân cư có tổ thu gom xử lý rác thải; triển khai mô hình “Ngõ tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường” đến nay đã có 55 ngõ tự quản, trong đó có 90% ngõ tự quản hoạt động tốt góp phần đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường... Qua đó, tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong XDNTM. Bên cạnh đó, ủy ban MTTQ xã đã vận động người dân tham gia hiến đất, ủng hộ ngày công lao động, vật liệu xây dựng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho đời sống, sản xuất. Từ năm 2016 đến nay, xã Thiệu Viên đã vận động Nhân dân và con em xa quê đóng góp hơn 8 tỷ đồng, Nhân dân hiến 38.700m2 đất để xây dựng với đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải khu dân cư; xây dựng mới và nâng cấp 10 nhà văn hóa thôn; trồng hàng trăm cây hoa bằng lăng tím, hoa ban tím và hoa giấy... Với kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Nhân dân trong xã đã, đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 46,02 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6%. Đời sống của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Kết quả này, đã góp phần quan trọng giúp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Viên xây dựng thành công xã NTM.

Từ những kết quả đạt được, đã khẳng định vai trò quan trọng của Ủy ban MTTQ xã Thiệu Viên, không chỉ đóng góp thực hiện thành công chương trình XDNTM mà còn là cầu nối gắn kết giữa ý Đảng, lòng dân, cùng phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng quê hương Thiệu Viên ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Đức Thắng