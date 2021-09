Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác phòng, chống dịch, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn tỉnh

Xác định việc tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ chính trị cấp bách, cần tập trung thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội” với nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn HUALI trao 5 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn mặt trận các cấp trong tỉnh tổ chức triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức phong phú và thiết thực như: Thông qua Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội facebook, zalo, in ấn 131.000 tờ rơi, treo 1.019 pano, khẩu hiệu tuyên truyền. Đặc biệt, đã kích hoạt hệ thống zalo của MTTQ kịp thời cập nhật, chia sẻ thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Định hướng và giám sát việc đưa thông tin tuyên truyền trên hệ thống zalo, thông tin phải chính thống, rõ ràng có tính chất hướng dẫn, truyền thông tránh đưa những thông tin sai lệch gây hoang mang trong dư luận. Thông qua các vị ủy viên ủy ban MTTQ các cấp, cá nhân tiêu biểu, tổ chức tôn giáo, tổ tự quản COVID-19, tổ giám sát COVID-19, ban công tác mặt trận khu dân cư đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp rà soát, truy vết đối với những trường hợp người dân từ ngoài tỉnh về địa phương, nhất là các vùng đang có dịch, người có tiếp xúc gần hoặc gián tiếp tiếp xúc với những trường hợp nghi vấn hoặc dương tính với vi-rút SARS-CoV-2. Kịp thời vận động khai báo y tế để quản lý và áp dụng các biện pháp dịch tễ y tế theo quy định. MTTQ các huyện, thành phố vùng biên, ven biển đã phát huy vai trò của các “Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới” phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát chặt cửa khẩu, các đường dân sinh, đường mòn, lối mở nhằm góp phần ngăn chặn trường hợp nhập cảnh trái phép. Các lực lượng xung kích tình nguyện tham gia các chốt kiểm soát người và phương tiện khi ra, vào địa phương theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”, Thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền giám sát, nắm chắc tình hình Nhân dân và phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng lòng chung tay chiến thắng đại dịch, đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đoàn thể, doanh nhân, doanh nghiệp, con em Thanh Hóa trên cả nước chung tay, góp sức ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng, chống dịch với 230 tỷ đồng tiền mặt, thiết bị vật tư y tế trị giá hàng trăm tỷ đồng và 2.300 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ các tỉnh phía Nam vượt qua khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19. MTTQ tỉnh đã kịp thời chuyển tiền, hàng hóa, trang thiết bị vật tư y tế về Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các lực lượng tuyến đầu chống dịch; thăm hỏi, động viên các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương với số tiền 7 tỷ đồng...

MTTQ chủ động tham mưu ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cùng cấp tổ chức các đoàn đến thăm, động viên, biểu dương, khen thưởng các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến đầu chống dịch, các bệnh viện điều trị người bệnh bị nhiễm COVID-19, đặc biệt là lực lượng cán bộ, chiến sĩ ở các chốt kiểm soát phòng, chống dịch và lực lượng cán bộ y tế, các y, bác sĩ xung phong lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch. Song song với đó, hệ thống MTTQ các cấp thường xuyên nắm thông tin phối hợp với các ngành chuyên môn kết nối các kênh tiêu thụ nông sản cho nông dân các tỉnh gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản do COVID-19.

Với việc triển khai nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương, MTTQ tỉnh đã góp phần tích cực cùng cả hệ thống chính trị, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, hạn chế được tối đa lây nhiễm trong cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với việc làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, MTTQ các cấp trong tỉnh cũng đã tích cực bám sát cơ sở, hướng về khu dân cư tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tổ chức triển khai xây dựng các mô hình trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất...

Mặt trận các cấp triển khai đến các tổ chức thành viên động viên Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân; vận động Nhân dân hiến đất đóng góp tiền, ngày công xây mới, nâng cấp làm đường giao thông. Vai trò của MTTQ trong phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng phát huy hiệu quả, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo tiếp tục được thực hiện. MTTQ các cấp đã vận động được trên 265 tỷ đồng để tặng hơn 355 nghìn suất quà, hỗ trợ xây dựng 887 nhà Đại đoàn kết và xây dựng các công trình dân sinh.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động phối hợp tổ chức tập huấn về công tác bầu cử; tổ chức tốt quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp. Hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của những người ứng cử; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh liên quan đến bầu cử được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Kết quả, toàn tỉnh có hơn 2,6 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,75%. Ủy ban MTTQ các cấp có 1.475 người trúng cử đại biểu HĐND các cấp.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động và triển khai trong các tầng lớp Nhân dân đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Lĩnh vực kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 8,66%, cao nhất trong số các tỉnh Bắc Trung bộ, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh giáo dục được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân quyết tâm xây dựng Thanh Hóa vươn tới khát vọng thịnh vượng, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại , tạo tiền đề để xây dựng Thanh Hóa trở thành “Tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Phạm Thị Thanh Thủy

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh