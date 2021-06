Phát huy truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh

Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 19-6-2021.

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tham dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức. Đây là hội nghị rất có ý nghĩa, nhằm tổng kết, đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để chúng ta tiếp tục làm tốt hơn nữa các công việc lớn của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị, cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở những nhiệm kỳ tiếp theo.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí về dự Hội nghị những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Tiếp sau sự kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước ta diễn ra trong năm 2021. Đây là những dấu mốc rất quan trọng sẽ đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

Từ thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo; qua nghe Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và theo dõi dư luận xã hội trong thời gian qua, có thể khẳng định rằng: Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu bất thường và dị thường; song, với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các cấp đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công rất tốt đẹp Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với cách làm khoa học, bài bản, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt và hiệu quả.

Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai từ rất sớm, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thận trọng, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và kết quả nhân sự của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều hoạt động liên quan đến bầu cử, như: Thực hiện các quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử,… đã được tổ chức linh hoạt, sáng tạo, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với những diễn biến của tình hình dịch bệnh; đặc biệt tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức diễn tập phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 theo 04 tình huống. Công tác tổng hợp, lập, công bố và niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử đã được thực hiện bài bản, khoa học, đúng quy định... Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai rất quyết liệt; việc thực hiện các khâu, các bước trong công tác phòng chống dịch đảm bảo đúng quy định của ngành Y tế, nhất là yêu cầu “5K” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế).

Cùng với việc làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội suốt thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định; các lực lượng chức năng đã chủ động xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử.

Trong ngày bầu cử 23-5-2021, cử tri trong tỉnh đã nô nức đi bầu cử với tỷ lệ đạt 99,75%, là tỷ lệ đạt cao nhất từ trước đến nay và cao hơn tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử (99,6%); trong đó, thị xã Bỉm Sơn và 04 huyện miền núi cao là: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Như Xuân có tỷ lệ cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu đạt 100%. Tại 3.983 khu vực bỏ phiếu, cử tri đã giành lá phiếu của mình bầu đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu, thành phần, với tỷ lệ số phiếu bầu rất cao đối với 14 đại biểu Quốc hội khóa XV và 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; bầu được 918 đại biểu HĐND cấp huyện, 13.152 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026; không để xảy ra trường hợp cán bộ chủ chốt không trúng cử đại biểu HĐND và không có đơn vị phải tổ chức bầu cử lại; số đơn vị phải bầu thêm ở cấp xã thấp nhất trong 2 lần bầu cử gần đây. Và đến ngày 30-5-2021, tất cả 10 đơn vị đã tổ chức bầu thêm được 11 đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo đúng quy định, an toàn trong quá trình bầu cử, không xảy ra vi phạm pháp luật về bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thành công rất tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, cử tri và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, thực sự là “Ngày hội non sông” - Ngày hội của toàn dân. Thành công của Cuộc bầu cử là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, bài bản, sáng tạo, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; đồng thời thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Thành công đó một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của cán bộ, đảng viên, của cử tri và các tầng lớp Nhân dân tỉnh ta là rất lớn; điều đó còn thể hiện niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và tiếp tục củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng đạt được trong thời gian. Nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân được vinh danh khen thưởng tại hội nghị này; đồng thời, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã ủng hộ, tích cực tham gia, góp phần vào sự thành công rất tốt đẹp của Cuộc bầu cử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận, Cuộc bầu cử lần này vẫn còn tồn tại một số hạn chế như báo cáo đã nêu. Tại hội nghị này, tôi xin nhấn mạnh một số hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương còn thiếu chủ động, chưa sâu sát cơ sở; ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử chưa tốt. Vẫn còn một bộ phận Nhân dân bàng quan, thờ ơ, thiếu trách nhiệm, chưa ý thức được việc tham gia bầu cử vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân đối với đất nước. Công tác tuyên truyền về bầu cử ở một số nơi còn hạn chế, hình thức tuyên truyền chưa phù hợp với từng đối tượng dân cư. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ tham gia làm công tác bầu cử còn bất cập, dẫn đến những sai sót ảnh hưởng đến chất lượng cuộc bầu cử. Việc lựa chọn, giới thiệu, định hướng nhân sự tham gia hiệp thương ứng cử ở một số đơn vị chưa sát, nên vẫn còn bầu thiếu 02 đại biểu HĐND cấp huyện, 128 đại biểu HĐND cấp xã; trong đó có 10 đơn vị bầu cử tại 10 xã, phường thuộc 07 huyện, thị xã phải tổ chức bầu thêm do chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ về bầu cử ở một số địa phương có việc còn để xảy ra sai sót. Kinh phí bảo đảm cho Cuộc bầu cử thời gian đầu chưa được cấp phát kịp thời…

Những tồn tại, hạn chế nêu trên cần được chúng ta thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với công tác bầu cử mà còn đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác.

Từ thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Cuộc bầu cử lần này, chúng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, có giá trị chỉ đạo thực tiễn và là cẩm nang quan trọng góp phần bổ sung, phát triển lý luận trong việc chuẩn bị và tổ chức cho các kỳ bầu cử sau. Những nội dung này, đã được trình bày trong dự thảo Báo cáo trình tại hội nghị, tôi xin khái quát một số điểm cốt lõi, đó là:

Bài học thứ nhất, phải đặc biệt coi trọng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng bộ, trong tòan dân để quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Cuộc bầu cử. Thực tiễn cho thấy, để tổ chức thành công Cuộc bầu cử, phải trải qua nhiều khâu, nhiều bước theo quy định của Đảng và trình tự của pháp luật, do vậy nếu không phát huy được tinh thần đoàn kết, sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng thì sẽ rất khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bài học thứ hai, công tác bầu cử phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng; phải coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong đó, phải tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy; đồng thời phải cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phải ban hành kịp thời, bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, rõ ràng, sát thực tế và dễ thực hiện.

Bài học thứ ba, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử phải thực sự sâu sát, đồng bộ, kịp thời, khoa học từ tỉnh đến cơ sở và phải linh hoạt, sáng tạo để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các phương án, kịch bản bầu cử phù hợp với tình hình thực tế, nhất là diễn biến của dịch bệnh COVID-19, như: Tổ chức vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến; xây dựng và tổ chức diễn tập phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19 theo 04 tình huống…

Bài học thứ tư, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phục vụ bầu cử; quá trình thực hiện phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả để làm cho cử tri và Nhân dân hiểu đầy đủ về ý nghĩa của Cuộc bầu cử, bầu cử vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.

Bài học thứ năm, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, nhất là việc chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, hồ sơ tài liệu, việc niêm yết danh sách bầu cử,… để kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót, bất cập, khắc phục hạn chế trong bầu cử. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp, nhất là ở cơ sở.

Thành công của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là rất phấn khởi; cùng với sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã mở ra cho quê hương, đất nước chúng ta một giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã triển khai; trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và từng đồng chí cán bộ chủ chốt có mặt tại hội nghị hôm nay thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau bầu cử đó là:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự thành công rất tốt đẹp của Cuộc bầu cử lần này; qua đó tiếp tục khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức chiến thắng đại dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ và của từng năm.

Thứ hai, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp cần tổng hợp, hệ thống lại những ưu điểm, những cách làm hay, khoa học, hiệu quả, những điểm mới, sáng tạo, cũng như những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, từ đó đúc kết thành những kinh nghiệm quý báu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các công việc lớn của địa phương, cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở những nhiệm kỳ tiếp theo

Thứ ba, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII và Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - một kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định công tác nhân sự của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ tư, như đã nói ở trên, thành công của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước, nhưng thành công này mới chỉ là bước đầu. Tôi đề nghị các đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp; hoàn thành xuất sắc trọng trách người đại biểu Nhân dân; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và vào sự phát triển chung của tỉnh.

Với quyết tâm và khí thế mới trước những thành công rất tốt đẹp của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tôi tin tưởng rằng, các cấp ủy đảng, chính quyền và mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, nỗ lực đổi mới, không ngừng sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Cuối cùng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh, tôi chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.