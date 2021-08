Phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của lực lượng công an Nhân dân

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (CAND) (19-8-1945 – 19-8-2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là dịp để cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho tập thể, cá nhân Công an TP Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

CAND ra đời trong những năm tháng đầy khó khăn, gian khó của cuộc đấu tranh cách mạng dựng nước và giữ nước. Trước Cách mạng Tháng Tám, với các tổ chức tiền thân như Đội tự vệ đỏ, Ban Công tác đội, Đội danh dự trừ gian, Đội hộ lương diệt ác, với nhiệm vụ thủ tiêu phát xít Nhật, trừ khử Việt gian, trừng trị lưu manh, bảo vệ chính quyền cách mạng để thực hiện 10 chính sách của Việt Minh. Ngày 19-8-1945, Cuộc Tổng khởi nghĩa của quân và dân ta giành thắng lợi. Ở các tỉnh Bắc bộ đã lập các sở liêm phóng, các tỉnh Trung bộ lập các sở trinh sát và các tỉnh Nam bộ lập quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở 3 miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của CAND đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Và ngày 19-8 là Ngày truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam.

76 năm qua, cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng CAND, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Công an tỉnh Thanh Hóa được thành lập với những tên gọi khác nhau. Dù với những tên gọi khác nhau hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Công an Thanh Hóa đã cùng quân và dân các dân tộc Thanh Hóa vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đấu tranh, chiến đấu lập nên những chiến công.

Bước vào thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến ANTT của tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các phương án, kế hoạch và biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa đấu tranh làm thất bại “chiến tranh phá hoại nhiều mặt”, âm mưu “diễn biến hòa bình” và hoạt động tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông” của các thế lực thù địch. Đảm bảo giữ vững an ninh tuyến biên giới, tuyến biển và các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để “bị động”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”. Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, các đường dây mua bán ma túy, không để tội phạm hoạt động lộng hành. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT từng bước được nâng lên, đảm bảo giữ vững kỷ cương, pháp luật và trật tự an toàn xã hội, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với hình thức thiết thực như: phong trào thi đua “Bốn nhất”, “Năm xây, ba chống”, phong trào “Siết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ”, cuộc vận động “Xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hóa”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, phong trào xây dựng 3 mục tiêu “Đơn vị văn hóa, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần”, chủ động hành động “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” với khâu đột phá “Trách nhiệm cao, nghiệp vụ sâu, điều hành giỏi” trong lãnh đạo, chỉ huy các cấp, kế hoạch hành động thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước đối với Công an Thanh Hóa về “Giữ vững thế trận lòng dân” với nội dung “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm cho dân tin”... Các cuộc vận động và phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và duy trì thường xuyên đã tạo sức bật mới để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực rèn luyện công tác, phấn đấu, gắn bó mật thiết với Nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao ý chí chiến đấu tấn công tội phạm, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật được chú trọng, đảm bảo giữ vững đoàn kết và kỷ luật, kỷ cương nội bộ, ngăn ngừa, làm giảm các biểu hiện tiêu cực, vi phạm của cán bộ, chiến sĩ, uy tín của lực lượng Công an Thanh Hóa đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao. Lực lượng Công an Thanh Hóa được chăm lo xây dựng cả về tư tưởng, tổ chức, trang bị phương tiện đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Ghi nhận những chiến công và thành tích đạt được trong chặng đường 76 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Công an Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 12 Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; 112 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; 2 Huân chương Kháng chiến hạng Ba; 12 Huy hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh...; 12 đơn vị và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp, các ngành. Từ năm 1997 đến nay Công an Thanh Hóa liên tục được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Năm 2008, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng Công an Thanh Hóa danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” giai đoạn 1997–2007. Đây là những phần thưởng cao quý, niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn để cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống CAND, Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, nhất là thế trận của lòng dân, xây dựng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Nhân dân giao phó cho lực lượng công an là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; thường xuyên nâng cao cảnh giác, đánh bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương