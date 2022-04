Phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022

Sáng 28-4, tại Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022.

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Các đại biểu dự lễ phát động.

Với chủ đề “Công nhân Thanh Hóa: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022 được LĐLĐ tỉnh tập trung thực hiện các hoạt động nhằm phát huy vai trò tiên phong, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ CNVCLĐ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày diễn văn tại lễ phát động.

Theo đó, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ) như: Thăm hỏi, tặng quà, trao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, NLĐ.

Cùng với đó, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của NLĐ. Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và CNVCLĐ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động văn nghệ - thể thao cho đoàn viên, công nhân lao động tại cơ sở phù hợp với các cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021- 2030” gắn với chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào, phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước…

Toàn cảnh lễ phát động.

Trong “Tháng Công nhân” năm 2022 có 35/35 công đoàn cấp trên cơ sở triển khai, phát động, phối hợp các cấp chính quyền, chuyên môn, doanh nghiệp thăm hỏi NLĐ 4.572 suất quà với tổng trị giá 1,672 tỷ đồng. Các công đoàn cơ sở khối sản xuất, kinh doanh phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi đối với công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động với hơn 38.000 suất quà, trị giá 11,4 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn”, thăm hỏi, tặng quà cho cho hàng nghìn đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động… với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Đông đảo công nhân, lao động dự lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn Thanh Hóa, trân trọng cảm ơn sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần chăm lo đời sống cho NLĐ trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại lễ phát động

Để “Tháng Công nhân” đạt kết quả cao hơn nữa trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch “Tháng Công nhân” năm 2022 do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai để cụ thể hóa thành những nội dung, việc làm phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, doanh nghiệp, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

Các cấp công đoàn cần tiếp tục đi sâu, đi sát với đoàn viên, NLĐ; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn, doanh nghiệp triển khai sâu rộng các hoạt động chăm lo cho NLĐ; tăng cường phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, pháp luật an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Các cấp công đoàn cần hướng mạnh về cơ sở để hoạt động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ gắn với các nội dung trong “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh trống phát động “Tháng Công nhân” năm 2022.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức thành công các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022 bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần quan tâm nhiều hơn nữa để NLĐ yên tâm công tác, nâng cao đời sống, cống hiến lâu dài cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời mong muốn mỗi đoàn viên, CNVCLĐ cần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tinh thần, trách nhiệm, thể hiện ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo; tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và tay nghề đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức với những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập; tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng.

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ phát động, các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 20 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 830 triệu đồng; trao quà cho 84 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động với số tiền 224 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức khám bệnh cho đoàn viên, NLĐ, hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, NLĐ.

Thanh Huê