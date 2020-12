Nữ chủ tịch MTTQ phường tận tụy với công việc

Mặc dù mới đảm nhận cương vị Chủ tịch MTTQ phường Quảng Thắng hơn 3 năm, nhưng chị Trần Thị Thủy đã có những đóng góp tích cực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Chị Trần Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quảng Thắng, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của TP Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020.

Năm 2006, chị Thủy được tuyển dụng vào làm việc tại văn phòng đảng ủy phường Quảng Thắng. Với đức tính ham học hỏi, tận tụy với công việc, suốt hơn 10 năm công tác, chị luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2017, chị Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch MTTQ phường Quảng Thắng. Trên cương vị công tác, chị đã cùng ban thường trực MTTQ phường đề ra nhiều giải pháp để đổi mới nội dung, hình thức tập hợp, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh, thành phố phát động. Chị Thủy cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2015-2020” và hướng hoạt động về cơ sở, khu dân cư, MTTQ phường phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và từng bước đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu”.

Tuyến đường Hà Huy Tập vốn nằm trong dự án “treo” nhiều năm và xuống cấp nghiêm trọng. Nhân dân các phố Vệ Yên 1, Vệ Yên 2, Vệ Yên 3, Vệ Yên 4 đã nhiều lần kiến nghị lên cấp ủy đảng, chính quyền phường Quảng Thắng và TP Thanh Hóa nhưng vẫn không được giải quyết. Phát huy vai trò của mình, đầu năm 2020, chị Thủy đã cùng các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy, ban công tác mặt trận 4 khu phố vận động Nhân dân chung tay đóng góp hơn 100 triệu đồng bê tông hóa tuyến đường Hà Huy Tập. Công trình hoàn thành đã đáp ứng được lòng mong mỏi của Nhân dân 4 phố. Ngoài ra, năm 2020, MTTQ và các tổ chức thành viên phường Quảng Thắng đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp khoảng 2 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, làm đường giao thông, cống rãnh thoát nước ở các khu phố. Hướng đến đô thị văn minh, phường Quảng Thắng đã xây dựng 2 Đề án “Lắp đặt hệ thống camera an ninh” và “Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng”. Trên cơ sở kế hoạch triển khai các đề án, MTTQ phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc lắp đặt hệ thống camera an ninh và điện chiếu sáng công cộng. Được tuyên truyền, vận động khoảng 1.300 hộ dân trên địa bàn phường đã lắp đặt camera an ninh hộ gia đình; 4/8 phố xây dựng mô hình camera an ninh Nhân dân. Ngoài ra, MTTQ phường còn vận động Nhân dân xây dựng 3 tuyến đường cờ “kiểu mẫu” và đường hoa “kiểu mẫu”. Với vai trò chủ tịch MTTQ phường, chị Thủy còn là “cầu nối” để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Đồng thời, thường xuyên gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm, những kiến nghị của Nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Chị Thủy còn cùng với ban thường trực MTTQ phường luôn quan tâm chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và đồng bào bị thiên tai. Trong 2 năm gần đây, MTTQ phường Quảng Thắng đứng ra vận động doanh nghiệp và Nhân dân quyên góp ủng hộ xây dựng 2 ngôi nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Đàm Sỹ Đoàn, ở phố Vệ Yên 3 và gia đình bà Mai Thị Vân, phố Hải Thượng Lãn Ông; vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đóng góp được 134 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Với những đóng góp cho hoạt động của MTTQ của địa phương, chị Trần Thị Thủy đã được UBND TP Thanh Hóa vinh danh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Bài và ảnh: Hòa Bình