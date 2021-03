Nữ cán bộ đoàn giàu nhiệt huyết

Đồng chí Trần Huyền Trang, Phó Bí thư Đoàn phường Tân Sơn đạt giải nhất Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ TP Thanh Hóa 75 năm phát triển và trưởng thành”.

Với lòng nhiệt huyết, sự năng động, sáng tạo trong mọi phong trào, hoạt động của đoàn thanh niên địa phương, đồng chí Trần Huyền Trang, Phó Bí thư Đoàn phường Tân Sơn đã trở thành tấm gương tiêu biểu của thế hệ trẻ TP Thanh Hóa trong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Sinh năm 1991, sau nhiều năm gắn bó, nhiệt tình cống hiến cho phong trào đoàn cơ sở, năm 2017, Trần Huyền Trang được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên phường Tân Sơn. Trên cương vị mới, đồng chí Trần Huyền Trang đã tích cực vận động, tuyên truyền và trực tiếp cùng đoàn viên tham gia các hoạt động đoàn cấp trên phát động, như: tham gia phát động năm thanh niên tình nguyện; ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng; tham gia tổ xung kích bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán; tham gia Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; thực hiện con đường bích họa... Nhắc đến đồng chí Trần Huyền Trang, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường Tân Sơn không thể quên được vai trò là “xương sống” của mô hình “Ngôi nhà thu gom phế liệu”. Trần Huyền Trang cho biết: “Năm 2018, với mong muốn tạo được nguồn quỹ để hỗ trợ, trao những phần quà nhỏ cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn, tôi và các đồng chí trong ban chấp hành đoàn phường đã đề xuất thành lập mô hình “Ngôi nhà thu gom phế liệu”. Mô hình đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ cấp ủy đảng, chính quyền phường, nhất là sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân”. Tại các điểm công cộng ở Bến xe khách phía Tây, Ga Thanh Hóa, cổng các trường học... những ngôi nhà phế liệu đã được dựng nên. Mô hình đã thực sự hiệu quả, tạo được sự lan tỏa lớn trong cộng đồng, giúp mọi người hình thành thói quen thu gom phế liệu để tạo nguồn quỹ hỗ trợ những mảnh đời khó khăn. Mô hình “Ngôi nhà thu gom phế liệu” do Trần Huyền Trang khởi tạo đã được Tỉnh đoàn lựa chọn là mô hình điểm năm 2019.

Ngoài việc đồng hành, sáng lập những mô hình hiệu quả, Trang còn vận động các doanh nghiệp trên địa bàn phường hỗ trợ, tham gia vào những chương trình từ thiện. Thời gian qua, Trang đã vận động được một số doanh nghiệp trợ cấp hằng tháng cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường, với số tiền 500.000 đồng/em/tháng và duy trì hỗ trợ ít nhất trong vòng 2 năm. Với lòng nhiệt huyết và sáng tạo, Trần Huyền Trang còn đề xuất những cách làm hay, hiệu quả trong các phong trào, hoạt động của Đoàn phường Tân Sơn. Năm 2020, Trang đã trực tiếp lên kế hoạch và tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn phường Tân Sơn tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam”, nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khí thế sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng về Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với người lĩnh xướng là Trần Huyền Trang, đoàn viên, thanh niên phường Tân Sơn đã thực hiện mô hình “Mặc áo cho cây cột điện”. Qua đó, những cây cột điện trên các tuyến đường chính của phường đã khoác lên mình những “tấm áo mới” sinh động. Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trang đã cùng với các đoàn viên trong phường xuống đường phát 1.000 tờ rơi, treo 30 áp phích tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các nơi công cộng như nhà ga, bến xe, chợ, trường học...

Song song với vai trò người “lĩnh xướng” các phong trào, hoạt động đoàn thanh niên phường, Trần Huyền Trang còn tích cực tham gia các cuộc thi do Trung ương, tỉnh và TP Thanh Hóa phát động. Từ năm 2017 đến nay, Trang đã đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi mà mình tham gia. Tiêu biểu phải kể đến Giải nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa” năm 2017; Giải nhất cuộc thi Tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị, năm 2018; Giải khuyến khích cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa”, năm 2019 và cùng với một số thành viên khác đưa đội thi của phường Tân Sơn đạt giải nhất cụm, nhất thành phố cuộc thi “Học tập Di chúc Hồ Chí Minh”.

Với những đóng góp cho phong trào đoàn của phường Tân Sơn, đồng chí Trần Huyền Trang đã được vinh danh là một trong những tấm gương tiêu biểu của thế hệ trẻ TP Thanh Hóa trong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Thụy Châu