Nông Cống và Như Thanh nghiêm túc rút kinh nghiệm, sớm khống chế, dập dịch COVID-19 và thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới

Để nhanh chóng khống chế, khoanh vùng dập dịch, bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân, sáng 11-12, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch (BCĐPCD) COVID -19 tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra công tác thực hiện phong tỏa, cách ly tại xã Trường Minh; làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH giày Kim Việt; làm việc với lãnh đạo huyện Nông Cống và huyện Như Thanh về công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trực tiếp đến kiểm tra công tác thực hiện phong tỏa, cách ly tại xã Trường Minh, huyện Nông Cống.

Cùng tham gia có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ khó khăn với những gia đình đang thực hiện cách ly ở xã Trường Minh.

Trước khi làm việc lãnh đạo huyện Nông Cống và Như Thanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác thực hiện phong tỏa, cách ly tại xã Trường Minh.

Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn trước mắt đối với những gia đình đang thực hiện cách ly, đồng thời nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, cách ly tại gia đình theo tinh thần “ai ở đâu ở yên đấy” và đề nghị địa phương cần chăm lo tốt về đời sống để người dân yên tâm thực hiện nghiêm cách ly tại nhà, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công ty TNHH giày Kim Việt.

Làm việc với Công ty TNHH giày Kim Việt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe báo cáo tình hình các ca mắc dịch bệnh COVID -19 tại công ty. Theo đó, từ ngày 7 đến 11 -12, tại công ty đã phát hiện được 57 ca dương tính với COVID -19 ở 44/54 chuyền.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu ngay ngày hôm nay Công ty TNHH giày Kim Việt phải hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành xét nghiệm RT- PCR cho tất cả cán bộ, công nhân viên trong công ty theo hình thức mẫu gộp để bóc tác F0 ra khỏi cộng đồng.

Lãnh đạo công ty phải chuyển tải đến toàn thể cán bộ, công nhân viên thấy được dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến phức tạp, nhất là những biến chủng mới Omicron.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sở dĩ công ty có nhiều ca dương tính là do công ty chưa quan tâm đến công tác xét nghiệm tầm soát. Vì vậy, từ nay về sau Công ty phải tiến hành thường xuyên tầm soát cho cán bộ, công nhân viên.

Để Công ty TNHH giày Kim Việt tiếp tục hoạt động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công ty cần phải thực hiện nghiêm phương châm “một cung đường 2 điểm đến”, áp dụng triệt để công tác 5K + ý thức của người lao động.

Công ty phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống tổ chức tiêm vắc xin để trong tháng 12 -2021, 100% cán bộ, công nhân viên được tiêm xong mũi 2.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho huyện Nông Cống ưu tiên tiêm vắc xin cho các nhà máy có đông cán bộ, công nhân xong trước ngày 15-12; công ty phải phối hợp và chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của BCĐPCD huyện Nông Cống về công tác phòng, chống dịch. Đồng thời giao cho huyện Nông Cống thành lập tổ công tác đặc trách tại Công ty TNHH giày Kim Việt để giúp đỡ công ty thực hiện phòng, chống dịch. Công ty phải tuân thủ theo nguyên tắc an toàn mới sản xuất - sản xuất phải an toàn, phải đặt tính mạng, sức khỏe của người lao động lên trên hết, trước hết.

Ngay sau khi làm việc với Công ty TNHH giày Kim Việt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đến kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID -19 huyện Nông Cống đặt tại trường Triệu Thị Trinh cũ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc.

Làm việc với lãnh đạo huyện Nông Cống và Như Thanh về công tác phòng, chống dịch COVID -19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo 2 huyện báo cáo về tình hình dịch COVID -19 trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Nông Cống báo cáo tình hình dịch COVID -19 trên địa bàn.

Theo đó, tại huyện Nông Cống kể từ ngày 1-12 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện diễn biến rất phức tạp; tổng số ca F0 trên địa bàn là 317 ca, trong đó: 96 ca xâm nhập, 221 ca F0 trong cộng đồng (tập trung nhiều nhất ở các xã Trường Minh 68 ca, Trung Thành 23 ca, Trung Chính 13 ca, Tân Thọ 18 ca, Thăng Long 19 ca...).

Đặc biệt từ ngày 7-12, đã phát sinh ổ dịch hỗn hợp tại Công ty TNHH giày Kim Việt; các ca bệnh trong cộng đồng lây lan nhanh và đã phát sinh ở nhiều địa phương trong huyện; dịch đã xâm nhập vào trường học và doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện, Trung tâm Chỉ huy cấp huyện đã điều hành kịp thời, quyết liệt, tập trung điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm; kịp thời bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần và phong tỏa được các ổ dịch.

Lãnh đạo huyện Như Thanh báo cáo tình hình dịch COVID -19 trên địa bàn.

Tại huyện Như Thanh, từ ngày 26-11 đến ngày 10-12 ghi nhận 27 ca F0 liên quan đến ổ dịch tại xã Phượng Nghi, Công ty giày Kim Việt (Nông Cống) và các trường hợp về từ địa phương khác, nâng tổng số lũy kế toàn huyện 78 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn phân tích về các ổ dịch ở huyện Nông Cống và Như Thanh, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐPCD COVID -19 tỉnh nêu rõ: Qua thực tế diễn biến dịch COVID -19 ở huyện Nông Cống và Như Thanh cho thấy, còn tồn tại những hạn chế cần phải rút kinh nghiệm, đó là: Trong thời gian ngắn trên địa bàn 2 huyện đã để xuất hiện nhiều ca dương tính COVID -19, riêng huyện Nông Cống chỉ tính từ ngày 7 - 12 đến nay, dịch bệnh đã bùng phát ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn, xâm nhập vào các khu dân cư đông người, doanh nghiệp, trường học. Còn ở Như Thanh mặc dù là một huyện miền núi, dân số không phải là lớn, thế nhưng từ ngày 26-11 đến nay cũng đã có 27 ca dương tính.

Qua đó cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, chủ doanh nghiệp, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị vẫn còn tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; công tác xét nghiệm tầm soát chưa được quan tâm đầy đủ; việc giám sát người từ vùng dịch trở về của cấp ủy, chính quyền, tổ giám sát cộng đồng không nghiêm, không chặt chẽ. Công tác truy vết chưa đến tận cùng, còn nửa vời. Thực hiện cách ly tại nhà không nghiêm ngặt. Công tác tiêm vắc xin còn hạn chế bất cập, tiến độ còn chậm. Số liệu thống kê dân số chính xác chưa cao; việc cập nhật dữ liệu tiêm chủng lên các phần mềm quản lý chưa kịp thời. Công tác tham mưu của ngành y tế tuyến huyện, tuyến xã và năng lực tác nghiệp trong phòng, chống dịch nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu. Các địa phương bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch còn ít bố trí, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ cấp trên. Một bộ phận người dân chấp hành không nghiêm, nhận thức công tác phòng, chống dịch còn hạn chế; vẫn còn trường hợp đi từ vùng dịch về không khai báo y tế, cách ly không nghiêm. Vẫn có những trường hợp trốn tránh tiêm vắc xin…

Trước những hạn chế, có mặt còn yếu kém ở hai huyện, nhất là ở huyện Nông Cống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐPCD COVID -19 tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện phải nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Theo dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng không vì thế mà hoang mang, lo lắng quá mức.

Vấn đề cần nhất của huyện Nông Cống và Như Thanh lúc này là phải khắc phục ngay những hạn chế “lỗ hổng” đã được chỉ ra trong tác phòng, chống dịch thời gian vừa qua. Trước hết, cần phải xem xét lại trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch. Từ đó, phải có một quyết tâm mới, nỗ lực mới, cố gắng mới để thực hiện bằng được chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Nông Cống và Như Thanh phải kiên quyết sau buổi làm hôm nay không để lặp lại tình trạng xuất hiện nhiều ca F0 trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện Nông Cống và Như Thanh cần tập trung khẩn trương triển khai thực hiện tốt Thông báo Kết luận số 110 ngày 8 - 12 - 2021 của Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh. Phải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các văn bản chỉ đạo cấp trên về công tác phòng, chống dịch.

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp chống dịch với quan điểm là nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân - vắc xin - thuốc chữa bệnh là quyết định.

Huyện và xã cần phải chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch và những nguy cơ xâm nhập vào địa bàn, nhất là biến thể mới Omicron để xây dựng và triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, biện pháp hiệu quả với một lộ trình chặt chẽ, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời điểm cụ thể nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Phải lấy phòng dịch là cơ bản, với tinh thần phải chủ động, tích cực phòng từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh phải chủ động huy động các nguồn lực xã hội và ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện công tác phòng, chống dịch nhằm nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, không được trông chờ ỷ lại cấp trên.

Phải tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, giám sát, quản lý người đi về, ra vào địa bàn, nếu ai không chấp hành phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật để răn đe. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị chức năng cần kêu gọi, vận động nhân dân phải chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát, nhất những nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh, như: trường học, doanh nghiệp, bệnh viện, chợ, nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, cơ sở tôn giáo… không để dịch bệnh ngấm sâu trong cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện phòng, chống dịch. Đài truyền thanh huyện tăng thời lượng phát sóng về phòng, chống dịch COVID -19 để mỗi người dân phải nêu cao tinh thần tự giác, cảnh giác, tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, phải chủ động, tự giác khai báo y tế và phát giác những người có nguy cơ cao nhưng chưa tự giác khai báo. Phát huy tốt nhất với vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực của lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an xã, tổ COVID cộng đồng, cán bộ thôn, cán bộ xã trong phòng, chống dịch. Các địa phương cần phải tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin về tình hình dịch tễ. Xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.

Về công tác tiêm vắc xin, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Nông Cống và Như Thanh khẩn trương tiêm chủng cho các em học sinh từ 15 đến 17 tuổi phải hoàn thành trong ngày hôm nay 11-12; từ nay đến ngày 15 - 12, 100 % các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (trừ những người chống chỉ định) phải tiêm sau mũi 1; 75 % là phải tiêm xong mũi 2 và đến ngày 31 -12, phải hoàn thành 100% mũi 2 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành tiêm vắc xin cho các cháu từ 12 đến 15 tuổi mũi 1 và tiêm mũi 2 cho các cháu từ 15 đến 17 tuổi. Phải huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện để tiêm. Trong quá trình thực hiện tiêm vắc xin cần phải quán triệt phương châm đi từng ngõ gõ, từng nhà, rà từng đối tượng để bảo phủ tiêm vắc xin. Đồng thời tuyên truyền cho Nhân dân nhận thức rõ việc tiêm chủng vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của người dân. Trong quá trình tiêm chủng phải cập nhật ngay số liệu lên phần mềm cơ sở dữ liệu.

Về công tác điều trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Nông Cống cần phải có một cơ sở thu dung điều trị đủ lớn khoảng 500 giường và phải kích hoạt ngay cơ sở cách ly trong Nhà máy đường Nông Cống để đảm bảo công tác điều trị bệnh nhân COVID -19 trong thời gian tới; huyện Như Thanh có cơ sở thu dung điều trị 100 giường trở lên. Phải tập trung cập nhật các phác đồ điều trị mới nhất, hiệu quả nhất của Bộ Y tế để điều trị cho bệnh nhân cộng với nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc phấn đấu tỷ lệ người khỏi bệnh trở lại cuộc sống bình thường mới cao nhất, nhanh nhất và giảm thiểu tối đa những bệnh nhân nặng, những bệnh nhân tử vong. Giao ngành Y tế khẩn khẩn trương báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về phương án điều trị F0 tại cơ sở, tại gia đình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nhiệm vụ chính trị đặt ra là rất lớn, các cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống và Như Thanh phải tập trung cao độ để vừa phòng, chống dịch, vừa triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động trở về các tỉnh, thành phố có dịch. Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự trong mọi tình huống.

Trước mắt, huyện Nông Cống và Như Thanh cần phải quan tâm chăm lo để người dân được đón mùa Noen, năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, đầm ấm, tiết kiệm và nghĩa tình.

Minh Hiếu