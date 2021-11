Nỗ lực hành động, đưa thị xã Nghi Sơn sớm quay trở lại trạng thái "bình thường mới"

Sáng 7-11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực phong tỏa phố Tân Vinh, phường Hải Bình.

Tại thị xã Nghi Sơn, dịch COVID-19 trở nên phức tạp bắt đầu từ ngày 1-11 sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn. Đến 12h ngày 7-11, thị xã đã có 99 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 85 ca lây nhiễm từ ổ dịch của thị xã và 14 ca từ các tỉnh phía Nam trở về, có 2 ca tái dương tính.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã đã vận hành 2 bệnh viện dã chiến (đủ khả năng điều trị cho 100 bệnh nhân không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ); đồng thời tiến hành phong toả 14 điểm, khu vực liên quan đến các ca bệnh; chỉ đạo các lực lượng tổ chức điều tra, truy vết và thực hiện cách ly, lấy mẫu theo quy định; tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng có nguy cơ cao.

Thị xã cũng đã xây dựng và triển khai các phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu để đảm bảo an ninh - trật tự và an sinh xã hội cho người dân trong vùng cách ly, phong toả.

Tại buổi làm việc, thị xã Nghi Sơn đã đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhân lực để thị xã tiến hành song song công tác truy vết và tiêm vaccine mũi 1 cho toàn dân thị xã từ 18 tuổi trở lên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, nhấn mạnh: Ổ dịch COVID-19 phát sinh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn là ổ dịch lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thị xã và cũng là ổ dịch lớn nhất của tỉnh tại thời điểm này.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; sự hỗ trợ của các ngành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; bằng nhiều biện pháp, giải pháp, thị xã Nghi Sơn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đã phòng, chống tương đối hiệu quả dịch COVID-19. Chỉ trong vòng 7 ngày thị xã Nghi Sơn đã và đang từng bước kiểm soát được dịch. Tuy số trường hợp F0 vẫn còn tăng, nhưng chủ yếu ở trong các khu cách ly, khu phong tỏa, số ca bệnh trong cộng đồng đã giảm đáng kể. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp không bị gián đoạn, đứt gãy; an sinh xã hội cho người dân được chăm lo; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền được nâng lên.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nhấn mạnh, địch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp; cuộc chiến chống COVID-19 còn phải kéo dài. Nghi Sơn là khu vực kinh tế trọng điểm, cửa ngõ phía Nam của tỉnh, nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh tại thị xã Nghi Sơn là rất lớn.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cấp uỷ, chính quyền và lực lượng tuyến đầu chống dịch của thị xã; đồng thời yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp của thị xã cần tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng hơn nữa vì sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân và vì sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, để cán bộ và Nhân dân hiểu rõ sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của mình trong công cuộc phòng, chống dịch, từ đó không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không quá hoang mang, lo lắng trước diễn biến của tình hình dịch bệnh.

Đồng chí yêu cầu công tác tuyên truyền phải đi vào chiều sâu, trọng tâm là tuyên truyền về những nội dung cơ bản trong Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để người dân hiểu, nắm vững và thực hiện.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng chức năng phải làm tốt hơn nữa công tác theo dõi, quản lý, giám sát người ra vào địa bàn, nhất là những người về từ vùng dịch; yêu cầu mọi người dân phải khai báo trung thực, thực hiện cách ly và tự theo dõi sức khỏe theo đúng quy định, hạn chế đi lại, tụ tập đông người; những nơi có nguy cơ cao phải thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”.

Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm truy vết nhanh các đối tượng có yếu tố dịch tễ liên quan, tuyệt đối không được bỏ sót đối tượng; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truy vết.

Tiếp tục triển khai thực hiện xét nghiệm theo đúng phương pháp, quy trình, phù hợp với từng khu vực, từng đối tượng; thường xuyên xét nghiệm tầm soát diện rộng đối với những nơi có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người. Trong công tác xét nghiệm, kết quả phải có nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh. Cùng với sự hỗ trợ của ngành Y tế, thị xã Nghi Sơn cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp nâng cao năng lực điều trị, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân trở nặng, phải chuyển tuyến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu thị xã Nghi Sơn phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch; tạm dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn, nhất là các hoạt động tập trung đông người đến khi có thông báo mới; đẩy mạnh việc dạy và học theo hình thức trực tuyến để bảo đảm công tác phòng dịch và chỉ cho phép việc dạy và học bằng hình thức trực tiếp trở lại đối với những cơ sở giáo dục có đủ điều kiện; quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội; tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn, không để phát sinh trường hợp lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật.

Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ tối đa thị xã Nghi Sơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh; trước mắt, tăng cường cho thị xã 30 nhân viên y tế để hỗ trợ thực hiện việc xét nghiệm; đồng thời, yêu cầu thị xã phải khẩn trương bố trí lực lượng tiến hành tiêm mũi 1 vắc xin phòng, chống COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thị xã xong trước ngày 13-11-2021 và triển khai ngay việc tiêm mũi 2 sau khi được cấp vắc xin, bảo đảm khoa học, an toàn, kịp thời, hiệu quả hướng tới sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tiếp tục sâu sát hơn nữa, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn; tuyên truyền để các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động nhận thức đầy đủ vai trò chủ thể của người đứng đầu doanh nghiệp trong công cuộc phòng, chống dịch; mỗi doanh nghiệp phải là “pháo đài” vững chắc mà dịch COVID-19 không thể xâm nhập. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, kết hợp với triển khai các phương án đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng rằng thị xã Nghi Sơn sẽ nhanh chóng khống chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đưa thị xã trở lại trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất, sống thích ứng, an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tại khu cách ly khách sạn Cao Nguyễn, phường Hải Hòa.

Ngay sau buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại điểm phong tỏa khu phố Tân Vinh, phường Hải Bình và điểm cách ly khách sạn Cao Nguyễn, phường Hải Hòa; đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập khu điều trị bệnh nhân COVID-19 số 3 của thị xã tại khách sạn Đại Dương, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.

Trần Thanh