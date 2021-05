Niềm tin trong ngày đặc biệt

Lá phiếu bầu cử được gửi đi chính là hiện thân cho trí tuệ, tình cảm và tấm lòng cùng hướng về một khát vọng lớn lao, đó là mong muốn xây dựng đất nước phồn vinh, từng gia đình hạnh phúc.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 23-5-2021 hơn 2,66 triệu cử tri ở Thanh Hóa hào hứng đi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong một ngày đặc biệt: Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trong điều kiện công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 được siết chặt.

Từ 6 giờ 30 phút, 3.911 đơn vị bầu cử trên cả tỉnh đồng loạt mở cửa. Nhiều cử tri đã sắp xếp công việc đầu ngày để đến điểm bỏ phiếu khá sớm với mong muốn mình sẽ là người đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu bầu ra những đại biểu xứng đáng cho một nhiệm kỳ mới với trọng trách cao hơn, đủ sức để thực hiện những nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Đảng ta đã xác định rất rõ ràng tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII.

Trách nhiệm, nhưng cũng hết sức khẩn trương, ngay sau khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình, nhiều cử tri đã lập tức trở lại với nhịp công việc thường ngày, nhiều ngư dân vùng biển sau khi thực hiện nghĩa vụ bầu cử lập tức xuống tàu để bắt đầu một hành trình vươn khơi mới. Những cử tri khác đến các điểm bầu cử sớm vì muốn có thời gian nghiên cứu kỹ hơn về các ứng cử viên, để đưa ra quyết định phù hợp nhất trong lá phiếu bầu.

Theo ấn định của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp, trong Cuộc bầu cử lần này tỉnh Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biếu HĐND cấp huyện và 3.911 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp mà tỉnh Thanh Hóa được bầu cũng như số lượng đơn vị bầu cử, số cử tri của tỉnh cao hơn so với các địa phương khác trong nước. Tuy nhiên, do chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ việc đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ bầu cử, nên hoạt động bầu cử diễn ra bình thường, đảm bảo an ninh - trật tự; an toàn phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 được thắt chặt, các điểm bầu cử kiểm soát tốt các tình huống phát sinh.

Cử tri nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. (Ảnh: Hoàng Đông)

Trước và trong ngày bầu cử, thông qua công tác tuyên truyền đã tạo ra hiệu ứng tinh thần rất tốt, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân hướng về Cuộc bầu cử, vì thế tư tưởng đi bầu cử thay, bầu hộ hoặc bầu cho xong nghĩa vụ đã không còn. Cử tri ý thức được rằng đây là ngày hội lớn của non sông và họ đang sống trong một không gian rất đặc biệt để thực hiện nghĩa vụ đặc biệt, quyền tối cao của mình thông qua lá phiếu bầu chọn ra người tài đức, xứng đáng đứng vào cơ quan quyền lực của đất nước và mỗi địa phương, có nhiệm vụ thảo luận, quyết định nhiều vấn đề lớn, vấn đề quan trong của đất nước và mỗi địa phương trong 5 năm tới. Trách nhiệm của đại biểu, quyền lợi của cử tri, vận mệnh đất nước sẽ như thế nào trong giai đoạn tiếp theo nằm cả trong những lá phiếu bầu ngày hôm nay.

Thông qua hoạt động bầu cử cho thấy nhận thức, sự quan tâm của của cử tri đối với sự phát triển của đất nước và quê hương ngày càng lớn hơn. Hoat động bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là biểu hiện sinh động về dân chủ đã và đang lan tỏa rộng rãi trong đời sống chính trị - xã hội, là dịp để cử tri thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu, trực tiếp lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của họ.

Cuộc bầu cử vì thế chính là một đợt sinh hoạt chính trị dân chủ và rộng rãi, quyền và nghĩa vụ của cử tri được phát huy tối đa. Những người đi bầu cử nhận ra rất rõ điều đó và họ dành một thái độ nghiêm túc, cẩn trọng cho việc chọn ai, bầu ai, dòng tên nào xứng đáng ở lại trên lá phiếu bầu. Lá phiếu của cử tri trong ngày bầu cử vì thế chính là biểu hiện sinh động cho quyền dân chủ của mỗi công dân.

Có thể khẳng định rằng, càng trong ngày đặc biệt như thế này chúng ta càng nhận rõ hơn, để có được quyền dân chủ thiêng liêng ấy, đất nước ta, dân tộc ta, Nhân dân ta đã phải đánh đổi biết bao xương máu, sự hy sinh của nhiều thế hệ. Vì lẽ đó, mỗi lá phiếu của cử tri đều mang giá trị vô cùng to lớn, càng nghiêm túc bao nhiêu càng giá trị lớn bây nhiêu.

Lá phiếu bầu cử được gửi đi chính là hiện thân cho trí tuệ, tình cảm và tấm lòng cùng hướng về một khát vọng lớn lao, đó là mong muốn xây dựng đất nước phồn vinh, từng gia đình hạnh phúc. Thông qua hoạt động bầu cử cũng có thể xem như là một đợt “sát hạch” mà cử tri là giám khảo rất công tâm, những “thí sinh” vượt qua vòng thi này cũng sẽ là những đại biểu ưu tú của dân, vì Nhân dân.

Diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Cuộc bầu cử vì thế càng nhân lên niềm tin, sự kỳ vọng vào một nhiệm kỳ thành công rực rỡ hơn nữa, đưa đất nước Việt Nam sớm hiện thực khát vọng hùng cường và mục tiêu thịnh vượng đến gần hơn với nhiều địa phương trong cả nước.

Lam Vũ