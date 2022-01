Những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội năm 2021

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị TP Thanh Hóa đã chung sức, đồng lòng vừa khống chế, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều điểm sáng trong năm 2021.

Người dân TP Thanh Hóa mua sắm tại Siêu thị BigC Thanh Hóa.

Qua đánh giá tổng kết, năm 2021, thành phố đã hoàn thành 36/39 chỉ tiêu tỉnh và HĐND thành phố giao. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,1%, bằng 99,6% kế hoạch. Đây không chỉ là mức tăng trưởng cao trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mà còn khẳng định những kịch bản, phương án phục hồi kinh tế mà thành phố xây dựng là kịp thời và đúng đắn. Nổi bật là ngành dịch vụ đã tận dụng được lợi thế, vai trò đầu mối giao thương để duy trì hoạt động kinh doanh thương nghiệp. Nhờ vậy, tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ trên địa bàn thành phố trong năm đạt 43.263 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Đáng nói hơn, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, nhưng thị trường hàng hóa của thành phố vẫn diễn ra sôi động, phong phú về chủng loại, giá cả ổn định, thương mại điện tử tăng mạnh, đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong năm đạt 65.131 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Đi liền với đó, 46 doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn TP Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động giao thương với 28 mặt hàng được xuất đi thị trường ngoài nước. Qua đó, góp phần đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của thành phố đạt 1.863 triệu USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ.

Xác định sản xuất công nghiệp giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế, TP Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Nhờ đó mà hoạt động của các xí nghiệp, nhà máy vẫn được duy trì không bị gián đoạn. Đây chính là yếu tố quan trọng đưa tổng giá trị sản xuất công nghiệp của TP Thanh Hóa đạt 44.583 tỷ đồng, bằng 101,8% so với kế hoạch, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của thành phố có sản lượng tăng cao, như: quần áo các loại đạt 102 triệu cái, giày thể thao các loại đạt 93,7 triệu đôi.

Cùng với các ngành dịch vụ và công nghiệp, sản xuất nông, lâm, thủy sản của thành phố cũng đạt kết quả tích cực. Giá trị sản xuất trong năm của toàn ngành là 3.931 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Trên cơ sở định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, gắn với phát triển du lịch, TP Thanh Hóa đã đẩy mạnh tập trung đất đai, xây dựng mô hình nông nghiệp trải nghiệm. Trong năm, thành phố tích tụ, tập trung được 54 ha đất nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ nâng cao năng suất và xây dựng 3 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ, nông nghiệp trải nghiệm ven đô, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gồm: Trồng hoa hồng cổ tại phường Đông Cương; sản xuất rau, quả hữu cơ tại phường An Hưng; chăn nuôi gà sinh sản an toàn sinh học tại phường Quảng Thành. Thành phố cũng hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đông Vinh và có 4 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận. Song song với đó, thành phố cũng đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là xử lý có hiệu quả những “điểm nghẽn” một số dự án trọng điểm. Năm 2021, thành phố đã thực hiện giải phóng mặt bằng 114 dự án, với diện tích 72,5 ha, vượt kế hoạch tỉnh giao. Kết quả của công tác giải phóng mặt bằng đã góp phần đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển.

Bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đời sống Nhân dân ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều đổi mới; hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Những kết quả về kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2021 không chỉ là điểm sáng trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, mà sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền TP Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Bài và ảnh: Trần Thanh