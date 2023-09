Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã có thể xuất trở lại sản phẩm từ ngày 20-9

Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn đã có thể xuất trở lại các sản phẩm xăng dầu từ kho dự trữ từ ngày hôm nay (20-9). Theo dự kiến, từ ngày 7 đến ngày 9-10, một số phân xưởng công nghệ của nhà máy sẽ được tái khởi động từng phần. Sau khi đợt bảo dưỡng tổng thể hoàn tất, nhà máy sẽ quay trở lại hoạt động bình thường và tiếp tục cung cấp các sản phẩm xăng dầu thiết yếu cho thị trường Việt Nam.

Nhà thầu thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thông tin từ Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP), với nỗ lực làm việc 24/7, đến ngày 18-9, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã hoàn thành 70% kế hoạch bảo dưỡng tổng thể, bám sát đường găng tiến độ đã đề ra.

Ông So Hasegawa, Tổng giám đốc NSRP cho biết. “Chúng tôi rất phấn khởi khi đã hoàn thành 70% tiến độ đề ra của kế hoạch bảo dưỡng tổng thể lần 1. Đây là cột mốc đánh dấu nỗ lực vượt bậc của toàn thể đội ngũ cán bộ và nhân viên của nhà máy cũng như các đơn vị nhà thầu trong và ngoài nước. Chúng tôi hiện đang bám sát đường găng tiến độ đề ra và tự tin sẽ hoàn thành đợt bảo dưỡng này một cách hiệu quả, an toàn và thành công. Một trong những cam kết hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm nhà máy sẽ tiếp tục hoạt động bền vững, an toàn, ổn định và nâng cao công suất trong mục tiêu dài hạn sắp tới.”

Được biết, để kiểm soát tốt công tác bảo dưỡng tổng thể và đạt được các chỉ tiêu về an toàn, chất lượng và tiến độ, nhà máy đã lên kế hoạch, triển khai kỹ lưỡng và toàn diện cũng như thực hiện công tác kiểm điểm, rà soát tiến độ tới các nhà thầu tại các vị trí công trường hàng ngày.

“Chúng tôi đã lập ra một Ban chỉ đạo chuyên trách cho kỳ bảo dưỡng tổng thể lần này, giúp quản lý và xử lý khẩn cấp bất kỳ tình huống phát sinh nào trong quá trình triển khai các hoạt động bảo dưỡng. Ban Chỉ đạo cũng tiến hành họp giao ban với các nhà thầu vào 9 giờ sáng hằng ngày và tất cả các vấn đề phát sinh, vướng mắc trên công trường luôn được cố gắng xử lý ngay lập tức”, ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chia sẻ.

Cũng theo thông tin từ NSRP, liên quan tới kế hoạch xuất hàng cho đơn vị bao tiêu và các đơn vị đầu mối tiêu thụ sản phẩm xăng dầu, tùy theo kế hoạch nhận hàng của các đơn vị này, NSRP sẽ xuất trở lại các sản phẩm xăng dầu từ kho dự trữ của nhà máy từ ngày 20-9. Hiện tại, nhà máy đang dự trữ hơn 9.000 m3 xăng và 75.000 m3 dầu diesel.

Đợt bảo dưỡng tổng thể lần 1 của Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn được thực hiện sau khi đi vào vận hành thương mại 4 năm nhằm vệ sinh, kiểm tra và bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị và phân xưởng công nghệ quan trọng. Tính tới thời điểm hiện tại, toàn bộ hơn 3.300 thiết bị của nhà máy đã được mở ra, kiểm tra và đang thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế theo đúng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Hơn 5.000 kỹ sư, chuyên gia, cán bộ, công nhân của các đơn vị nhà thầu cùng hơn 1.000 cán bộ, nhân viên của NSRP được huy động tham gia hoạt động bảo dưỡng tổng thể lần này.

