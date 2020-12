Người cán bộ mặt trận gương mẫu

Anh Chá Văn Dia thường xuyên thăm hỏi, động viên người dân.

Hơn 5 năm gắn bó với công tác mặt trận, anh Chá Văn Dia, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Pù Nhi, huyện Mường Lát là một tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần giữ bình yên cho một vùng phên dậu của Tổ quốc.

Xã Pù Nhi có 11 thôn, bản với 1.186 hộ, 5.432 khẩu sinh sống, anh Dia luôn xác định được nhiệm vụ quan trọng của mình trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc, đồng thời trực tiếp tham gia công tác vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cũng như xây dựng nếp sống văn minh. Anh thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện các nội dung cuộc vận động ở các khu dân cư, gần gũi, trao đổi, động viên và hướng dẫn các ban công tác mặt trận thực hiện một cách chu đáo, nhiều mô hình được phát triển, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Với đặc thù là xã miền núi cao giáp với nước bạn Lào, được giao tự quản bảo vệ 3 cột mốc từ 305 đến 307, với chiều dài trên 15km đường biên giới, nên công tác xây dựng và duy trì phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được xã Pù Nhi xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Anh Dia đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, bộ đội biên phòng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền tới Nhân dân trên địa bàn nắm được nội dung, ý nghĩa của việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời thực hiện nhiều mô hình tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, anh Dia còn thường xuyên chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi và các trưởng bản Cơm, bản Pù Ngùa hằng tuần tổ chức đi tuần, kiểm tra các cột mốc ít nhất 1 lần. Vừa để phát quang đám cây dại mọc che lấp vừa để cảnh giác đám người xấu xâm hại cột mốc. Anh tâm sự: Đi tuần cũng là dịp để ghé thăm bà con dân bản, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, đồng thời tuyên truyền cho người dân về các chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào vùng cao; phổ biến những chính sách, pháp luật để người dân góp phần chung tay bảo vệ an ninh trật tự đường biên.

Trong 5 năm làm công tác mặt trận, anh Dia đã cùng với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý tại xã và chuyển cơ quan cấp trên xử lý 102 vụ việc, bắt 20 vụ/24 đối tượng buôn bán, tàng trữ chất ma túy; điều tra xử lý 32 vụ trộm cắp tài sản công dân; xử lý 20 vụ/38 người gây rối trật tự; thu hồi 303 khẩu súng săn; xử lý 2 vụ phát nương làm rẫy trái phép; xử lý 12 vụ/12 người qua lại biên giới trái phép. Nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, ổn định; mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới và các công trình quốc phòng - an ninh khu vực biên giới được quản lý, bảo vệ, không để xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư.

Kết quả đó có được là nhờ một phần đóng góp không nhỏ của người cán bộ mặt trận nhiệt huyết Chá Văn Dia. Trách nhiệm, nhiệt tình, cần mẫn và gần gũi Nhân dân là những nhận xét mà cán bộ cũng như người dân trong xã dành cho anh. Với những đóng góp tích cực của Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chá Văn Dia đã góp phần đưa xã Pù Nhi thực hiện tốt nhiều chương trình hành động. Anh Chá Văn Dia là một trong những gương cán bộ mặt trận thực sự tiêu biểu, là tấm gương của người cán bộ làm công tác mặt trận được Đảng tin, dân mến.

Hoài Linh