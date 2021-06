Ngày 23-6-2021 sẽ khởi công Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân

Chiều 15-6, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc để chuẩn bị tổ chức lễ khởi công Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân do Công ty CP Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND thị xã Nghi Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân do Công ty CP Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư. Hiện thị xã Nghi Sơn đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục giao đất đợt 1 cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Các hồ sơ, thủ tục đủ điều kiện để khởi công Dự án theo quy định như: Thủ tục cấp phép xây dựng, thỏa thuận đấu nối kỹ thuật, đấu nối giao thông, thỏa thuận đấu nối điện, cấp thoát nước, giao thông nội khu, thiết kế cơ sở, báo cáo thẩm định, hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án đã hoàn thành.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn T&T đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công Dự án dự kiến vào ngày 23-6-2021 tại phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn với quy mô khoảng 100 đại biểu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19.

Công ty CP Tập đoàn T&T đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa giới thiệu, đấu mối Công an tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp với chủ đầu tư tổ chức công tác điều phối giao thông, bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện cũng như các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp chi tiết từng nội dung công việc phục vụ cho lễ khởi công bảo đảm trang trọng, phòng, chống dịch bệnh COVID -19.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và đến thời điểm hiện nay thủ tục hồ sơ pháp lý của dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện khởi công, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án và khi đi vào hoạt động góp phần phát triển du lịch cũng như kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý khởi công dự án vào ngày 23-6-2021 và xác định đây là sự kiện chào mừng thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất nội dung công việc và đại biểu mời dự lễ khởi công không quá 100 người; đồng thời giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với chủ đầu tư, các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ khởi công. Công an tỉnh, thị xã Nghi Sơn chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh - trật tự, đi lại thuận lợi cho các đại biểu; Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

