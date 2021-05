Nga Sơn đảm bảo tốt các điều kiện cho công tác bầu cử

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Nga Sơn, đến thời điểm này việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện được thực hiện đúng luật, đảm bảo thời gian quy định.

Khu vực bỏ phiếu tại Thôn 5 Đông Thái, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn được trang trí rực rỡ chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Theo đó, 24/24 xã, thị trấn đã triển khai niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử huyện đã lập danh sách 56 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện để bầu 35 đại biểu; 1.014 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã để bầu 606 đại biểu. Toàn huyện có 104.458 cử tri.

Đến nay, ngoài chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử, huyện Nga Sơn đã triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo “5K” của Bộ y tế.

Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực hiệu quả như: Triển khai tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã; cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử xã, thị trấn, mạng xã hội, hội nghị báo cáo viên; tuyên truyền cổ động trực quan bằng pa nô, áp phích, bằng rôn, khẩu hiệu....

Ngoài ra, còn tổ chức các đội xung kích tuyên truyền lưu động đến các thôn bằng loa di động. Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu, quán triệt các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện về Cuộc bầu cử; thông tin về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên... Đồng thời, thường xuyên cập nhật đưa tin về hoạt động của các cấp trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Các khu vực bầu cử đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt để người dân đến tìm hiểu.

Để đảm bảo cho Cuộc bầu cử được bảo đảm đúng quy định của phát luật, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, huyện Nga Sơn đã tiến hành giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, kiến nghị bảo đảm đúng quy định. Tổ chức đảm bảo an ninh - trật tự an toàn xã hội trước trong và sau Cuộc bầu cử. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Nga Sơn đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông.

Minh Hiếu