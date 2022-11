Nâng cao nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 8-11, tại TP Sầm Sơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ tham mưu ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự khai mạc hội nghị tập huấn.

Dự khai mạc hội nghị tập huấn có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Trường, Vụ Trưởng vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng các đồng chí là chuyên viên cấp cao Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương.

Quang cảnh khai mạc hội nghị tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã nêu một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022 của tỉnh và khẳng định, trong những thành tựu đó có sự đóng góp rất quan trọng của công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường. Hoạt động xét xử được thực hiện công khai, minh bạch hơn, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đáp ứng yêu cầu Chiến lược cải cách tư pháp. Công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch. Công tác tiếp dân, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư đảm bảo đúng trình tự quy định. Trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm số vụ, giảm số người chết, giảm số người bị thương).

Đại biểu tham gia hội nghị tập huấn.

Cùng với đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Các cấp, ngành đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Một số vụ án tham nhũng của cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật…

Bên cạnh những mặt tích cực, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Đó là, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; toàn tỉnh hiện còn nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Việc ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc còn chậm. Chất lượng tham mưu, chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề về nội chính; phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, đơn vị còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa triệt để, dẫn đến vẫn còn đơn thư vượt cấp, khiếu kiện kéo dài…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động đề xuất Thường trực Tỉnh ủy và phối hợp với Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ tham mưu ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm thời gian, tập trung tiếp thu đầy đủ những kiến thức cơ bản về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để triển khai áp dụng tại địa phương, đơn vị mình. Đồng thời trao đổi thẳng thắn những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị để làm rõ và bổ sung thêm kiến thức, phương pháp tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ Trưởng vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương trực tiếp truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ Trưởng và các chuyên viên cấp cao Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương trực tiếp truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản về công tác nội chính; những nội dung cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Cán bộ tham mưu công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các sở, ngành, địa phương tham gia hội nghị tập huấn.

Đỗ Đức