Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng phố, thôn trên địa bàn TP Thanh Hóa

Sáng 14-1, TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động phố, thôn năm 2020; triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, các chi bộ, ban công tác mặt trận phố, thôn đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng; xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm ở địa bàn dân cư để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả.

Nổi bật là các phố, thôn đã huy động Nhân dân đóng góp ngày công lao động, ủng hộ kinh phí lát đá vỉa hè, lắp điện chiếu sáng, trồng cây xanh, hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang đô thị…

Công tác xóa đói, giảm nghèo được chú trọng, đến nay thành phố có 154/311 phố, thôn không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm còn 664 hộ. Công tác an ninh - trật tự được bảo đảm, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, các phố, thôn đã triển khai nhiều mô hình cụ thể, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa trao Giấy khen cho các chi bộ phố, thôn

Năm 2021, các phố, thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó trọng tâm là tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động thực hiện thắng lợi Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, UBND TP Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm an - ninh trật tự dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đề nghị các chi bộ, ban công tác mặt trận phố, thôn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng rõ việc, rõ người, bảo đảm thực chất, hiệu quả, không làm chung chung, không chạy theo thành tích.

Chi ủy, chi bộ các phố, thôn phải đổi mới nội dung sinh hoạt, ngoài sinh hoạt thường kỳ, các phố, thôn phải tổ chức sinh hoạt theo nhóm chuyên đề về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý đô thị, an ninh - trật tự và những việc liên quan đến đời sống hàng ngày của Nhân dân.

Tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, trọng tâm là xây dựng hình ảnh “người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh tại khu dân cư bằng các biện pháp hòa giải, vận động, thuyết phục, nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Đảng ủy, UBND các phường, xã giải quyết kịp thời, không để hình thành điểm nóng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Tết nguyên đán không còn nhiều, người lao động đi làm ăn xa trở về địa phương rất đông, nên các phố, thôn phải nêu cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch COVID-19, quản lý, giám sát chặt chẽ số người trở về địa phương để báo cáo với chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa trao danh hiệu “phố, thôn kiểu mẫu” năm 2020 cho các phố, thôn.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa và đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho 10 chi bộ phố, thôn có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; 48 phố, thôn được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng danh hiệu “phố, thôn kiểu mẫu”; 34 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen.

Trưởng công an TP Thanh Hóa ký cam kết với Chủ tịch UBND thành phố về công tác bảo đảm phòng, chống pháo nổ dịp Tết nguyên đán Tân Sửu.

Chủ tịch UBND các phường, xã ký cam kết với Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa về bảo đảm an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Tại hội nghị, Trưởng công an TP Thanh Hóa đã ký cam kết với Chủ tịch UBND thành phố về công tác bảo đảm phòng, chống pháo nổ dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; Chủ tịch UBND 34 phường, xã ký cam kết với Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa về bảo đảm an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tố Phương