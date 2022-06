Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh - trật tư của Công an xã, thị trấn

Chiều 3-6, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan.

Theo báo cáo, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã hết sức quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; công an các đơn vị, địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Nhìn chung, từ sau Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả xây dựng công an xã, thị trấn chính quy do Bộ Công an tổ chức (vào ngày 31-5-2021) đến nay, công an các đơn vị, địa phương đã tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; đội ngũ cán bộ công an xã, thị trấn chính quy tiếp tục được bổ sung; việc tổ chức công an xã, thị trấn chính quy được triển khai quyết liệt, cơ sở làm việc của công an xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực; UBND các cấp đã quan tâm hơn đến việc bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn.

Đội ngũ công an xã, thị trấn chính quy sau khi được điều động đã nỗ lực triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo đảm ANTT được nâng cao. Tình hình ANTT tại các xã, thị trấn hầu hết đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt, tình hình ANTT được ổn định.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được thực hiện bài bản hơn, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Lực lượng công an xã, thị trấn đã đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thu thập, cấp căn cước công dân có gắn chíp trên toàn quốc. Qua đó, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Tại Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, từ tháng 11-2019 đến tháng 9- 2020, Công an tỉnh đã điều động 5 đợt đảm bảo mỗi công an xã có 5 đồng chí, mỗi công an thị trấn có từ 7 đến 11 đồng chí. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động, bố trí 2.570 cán bộ, chiến sĩ (chiếm 33,76% biên chế của Công an tỉnh) từ các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó trưởng Công an xã, thị trấn và công an viên.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Nhìn chung, đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an xã, thị trấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần, trách nhiệm, tận tuy với công việc, luôn năng động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động của công an xã, thị trấn hiệu lực, hiệu quả hơn, công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, được cấp uỷ, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều đơn vị, cá nhân cán bộ, chiến sĩ công an xã, thị trấn lập nhiều thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng, thông báo gương người tốt, việc tốt trong toàn lực lượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Đồng chí đề nghị Đảng ủy công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân nói chung và xây dựng công an xã, thị trấn chính quy nói riêng ngày càng tinh nhuệ.

Tập trung tham mưu với cấp ủy địa phương thành lập đầy đủ số Chi bộ công an xã, thị trấn; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi bộ công an xã, thị trấn theo đúng quy định. Tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm cơ chế, cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ đối với hoạt động của công an xã, thị trấn và công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Thường xuyên chỉnh lý, bổ sung hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng công an xã, thị trấn chính quy phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của công an xã, thị trấn. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ đối với công an xã, thị trấn. Kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định liên quan đến công tác bảo đảm ANTT đến công an xã, thị trấn.

Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận, công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng được phân công trên địa bàn xã, thị trấn.

Tiếp tục ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư, trang bị và phục vụ hoạt động thường xuyên của công an xã, thị trấn; nghiên cứu, xây dựng cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương và các nguồn lực xã hội để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở…

Quốc Hương