Nâng cao cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, ngày 17-6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác công tác phòng, chống dịch tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn - cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thanh Hoá. Cùng tham gia có lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại Khe nước lạnh, xã Trường Lâm; Công ty TNHH Giày Annora và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đóng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Tại các địa điểm đến kiểm tra, đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và sự chủ động trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay dịch COVID-19 đang biến phức tạp tại Hà Tĩnh, đặc biệt là Nghệ An - địa bàn giáp ranh với thị xã Nghi Sơn; các ca mắc COVID-19 ở Nghệ An có lịch trình di chuyển hết sức phức tạp. Trong khi đó có khoảng gần 2.000 lao động người Nghệ An đang làm việc tại Công ty TNHH Annora và một số doanh nghiệp khác ở Khu Kinh tế Nghi Sơn, đa phần số lao động này đi về trong ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Công ty TNHH Annora cần nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19 lên cao nhất; khẩn trương rà soát số lao động là người Nghệ An làm việc tại đơn vị. Trong thời điểm này khuyến khích lao động người Nghệ An tạm thời nghỉ tại nhà 21 ngày hoặc sau khi làm việc thì lưu trú tại Thanh Hoá, không trở về Nghệ An, có hỗ trợ kinh phí cho người lao động. Công ty phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn thực hiện test nhanh sàng lọc COVID-19 cho lao động là người Nghệ An.

Đối với Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại Khe nước lạnh, xã Trường Lâm, thị xã nghi Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá yêu cầu lực lượng chức năng bảo đảm thường trực kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào Thanh Hoá, không bỏ sót, lọt các trường hợp từ các vùng có dịch vào hoặc đi qua Thanh Hoá mà không được kiểm soát.

Đồng thời, yêu cầu lực lượng chức năng tổ chức thành lập thêm chốt kiểm soát tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Hoàng Mai (tinh Nghệ An) và xã Hải Hà (thị xã Nghi Sơn) để kiểm soát người vào địa bàn.

Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đóng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng, kiểm soát tốt, cách ly kịp thời, đúng quy trình đối với các trường hợp nguy cơ lây nhiễm COVID-19, không để dịch, bệnh xâm nhập, lây lan trong bệnh viện. Đồng thời yêu cầu bệnh viện thường xuyên cập nhật các điểm dịch, vùng dịch mới để có giải pháp kiểm soát phù hợp.

Làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, thị xã Nghi Sơn là địa bàn trọng điểm có nhiều nhà máy, xí nghiệp sản xuất với số lượng lao động đông, thường xuyên có sự giao thương và di biến động dân cư lớn; có quốc lộ 1A chạy qua với nhiều điểm đậu, đỗ, dừng chân với nhiều khách vãng lai, nguy cơ dịch xâm nhập là rất lớn, nếu có ca mắc COVD-19 thì việc kiểm soát, khống chế dịch sẽ rất khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Thanh Hoá yêu cầu lực lượng chức năng thị xã Nghi Sơn để cao cảnh giác, nâng cấp độ phòng, chống dịch lên cao nhất, triển khai hiệu quả các giải pháp giám sát di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ người về từ các vùng có dịch; chú trọng công tác phòng, chống dịch tại các khu vực trọng điểm như khu công nghiệp, các địa bàn giáp ranh với tỉnh Nghệ An, các bệnh viện, chợ, các điểm dừng chân của xe khách và các khu vực tập trung đông người khác.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc - xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng. Trong thời gian tiếp theo, khi được tiếp tục phân bổ vắc - xin cần ưu tiên tiêm chủng cho lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn.

Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống, thị xã Nghi Sơn xây dựng phương án thành lập thêm các khu cách ly tập trung và trưng dụng thêm các khách sạn, đáp ứng nhu cầu cách ly khi dịch bùng phát; đồng thời giám sát, quản lý nghiêm việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại các khu cách ly.

Tô Hà