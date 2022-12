Năm 2022 tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện Yên Định ước đạt 19,95%

Ngày 19-12, HĐND huyện Yên Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; thông qua mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, huyện Yên Định đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 26/27 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 19,95%, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển tăng 30,89%, tương đương 3.562 tỷ đồng, bằng 111,31% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61,55 triệu đồng, tăng 12,7% so với năm 2021.

Chủ tọa kỳ họp.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, dự kiến đến hết năm có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã NTM nâng cao toàn huyện lên 7 xã, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện có 10 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao, đạt 125% kế hoạch.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm và nâng lên. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận chỉ ra một số mặt hoạt động còn hạn chế, tồn tại và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả 25 chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, phấn đấu về đích huyện NTM nâng cao.

Các đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Yên Định đã thực hiện miễn nhiệm uỷ viên UBND huyện và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Thảo luận, chất vấn, giải trình, tiếp thu những vấn đề cử tri quan tâm và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Lê Hà