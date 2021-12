Năm 2021: TP Sầm Sơn có 29/31 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch

Trong 2 ngày 22 và 23-12, HĐND TP Sầm Sơn khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ tư, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch của thành phố. Song với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân, TP Sầm Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 29/31 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, thành phố đã thực hiện tốt mục tiêu kép, kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của thành phố tăng 18% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 717,9 tỷ đồng, bằng 149% dự toán tỉnh giao. Công tác giải phóng mặt bằng được 216,4 ha, là 1 trong 3 đơn vị dẫn đầu tỉnh về kết quả giải phóng mặt bằng. Khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị đoàn thẩm tra Trung ương thẩm định trình Chính phủ công nhận. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lương Tất Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Sầm Sơn phát biểu tại kỳ họp.

Năm 2022, HĐND TP Sầm Sơn đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu gồm 11 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng, đô thị, tài nguyên - môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh - trật tự. Mục tiêu đặt ra là: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tập trung chỉ đạo và hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho Nhân dân…

Kỳ họp đã thảo luận, thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2022…

Nguyễn Hiền